Трейлер фильма "Париж. Всё включено" (2023)

Тридан всю жизнь живёт и работает на мексиканском курорте. В свои 50 лет он решает отправиться в Париж на поиски любви детства — Виолетты. Там он останавливается у сводного брата Луи, о существовании которого никогда не подозревал. Тот же, желая избавиться от Тридана, просит свою подругу выдать себя за Виолетту.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 14 сентября 2023
В ролях: Дани Бун, Кад Мерад, Шарлотта Генсбур, Каролин Англад, Орор Клеман, Жюли Фаренк, Кароль Брана, Татьяна Гусефф, Александр Блази, Таня Гарбарски, Марин Джудас, Фелисия Таллюто, Антония де Рендингер, Оливье Бисбак, Патрик Босарт, Ребекка Финет, Франс Дарри
Режиссер: Дани Бун
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