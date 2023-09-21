Трейлер фильма "Париж. Всё включено" (2023)

Тридан всю жизнь живёт и работает на мексиканском курорте. В свои 50 лет он решает отправиться в Париж на поиски любви детства — Виолетты. Там он останавливается у сводного брата Луи, о существовании которого никогда не подозревал. Тот же, желая избавиться от Тридана, просит свою подругу выдать себя за Виолетту.