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Трейлер фильма "До встречи на Венере" (2023)

Трейлер фильма "До встречи на Венере" (2023)

Автор:
24 июля 2023 13:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Хоакин Льямас   Алекс Айоно   Изабель Серрано   Марджори Гланц   Алекс Асторт-Фабра   Эовин Найби Кригер   Кристина Артачо   фильм   драмы   мелодрамы   Бернард Буллен   Роб Эстес   Вирджиния Гарднер   2023   
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Миа — всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно необходим попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес, Изабель Серрано, Бернард Буллен, Марджори Гланц, Алекс Асторт-Фабра, Эовин Найби Кригер, Кристина Артачо

Режиссер: Хоакин Льямас

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Хоакин Льямас   Алекс Айоно   Изабель Серрано   Марджори Гланц   Алекс Асторт-Фабра   Эовин Найби Кригер   Кристина Артачо   фильм   драмы   мелодрамы   Бернард Буллен   Роб Эстес   Вирджиния Гарднер   2023   
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