Лом мне в бок: потрясающие детские развлечения, граничащие с сумасшествием

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Некоторые горки, качели и карусели из подборки явно предназначены ради травматизма, а не веселья детей. Тогда как прочие — это настоящая дичь, которой нет никакого объяснения.
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переименовали, хотя назван он был так ещё в 18м веке в честь русского рабочего Зырянова, нашедшего там рудное месторождение.
Так вот там было раздолье во дворах. Четырёхметровые качели с жёсткими железными подвесами - пожалуйста! Раскачиваться можно было градусов до 120 от вертикали. Впечатления незабываемые. Качели поменьше на подшипниках, на которых можно было делать "солнышко" - пожалуйста! Но я так и не решился в свои мелкие года. Карусель на высоте роста, чтобы руками держаться за перекладины - пожалуйста. Но так было неинтересно. Интересно было сверху на неё усесться и попросить прохожего раскрутить. Я тогда первый сдался, чувствуя, что ладони уже разжимаются, дружбан постарше хотел быстрее. Турникеты с лестницами и канатами высотой поболее 4м - пожалуйста. "Рукоход" вверх до 3м. И не припомню ни одной истории о серьёзных травмах на всём этом.