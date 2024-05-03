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Лом мне в бок: потрясающие детские развлечения, граничащие с сумасшествием

Лом мне в бок: потрясающие детские развлечения, граничащие с сумасшествием

Автор:
03 мая 2024 20:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   карусели   качели   подборка   развлечения   
929
16
Некоторые горки, качели и карусели из подборки явно предназначены ради травматизма, а не веселья детей. Тогда как прочие — это настоящая дичь, которой нет никакого объяснения.
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Метки: Прикол   Юмор   карусели   качели   подборка   развлечения   
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1  комментарий
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Maxim 12 минут назад
В детстве обожал поездке к бабушке в г.Зыряновск, что в восточной части КССР. Город исконно русский, но коммунисты подарили, как и многое другое, казахам. А те его
переименовали, хотя назван он был так ещё в 18м веке в честь русского рабочего Зырянова, нашедшего там рудное месторождение.
Так вот там было раздолье во дворах. Четырёхметровые качели с жёсткими железными подвесами - пожалуйста! Раскачиваться можно было градусов до 120 от вертикали. Впечатления незабываемые. Качели поменьше на подшипниках, на которых можно было делать "солнышко" - пожалуйста! Но я так и не решился в свои мелкие года. Карусель на высоте роста, чтобы руками держаться за перекладины - пожалуйста. Но так было неинтересно. Интересно было сверху на неё усесться и попросить прохожего раскрутить. Я тогда первый сдался, чувствуя, что ладони уже разжимаются, дружбан постарше хотел быстрее. Турникеты с лестницами и канатами высотой поболее 4м - пожалуйста. "Рукоход" вверх до 3м. И не припомню ни одной истории о серьёзных травмах на всём этом.
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Chupa_Ka_Bra
  • Дата регистрации: 12.09.2016
  • 795 постов (781 в горячем)

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