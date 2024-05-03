«Кто это?!»: в интернете смеются над реакцией людей на новый фильтр

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Фильтры, популярность которых не утихает на просторах социальных сетей, продолжают троллить и людей, и животных. В этот раз придумали фильтр, на котором из-за спины буквально возникает незнакомый мужчина.
В этом ролике собрали целую подборку реакций на этот фильтр людей, которых разыграли их близкие. Кто-то разыгрывал родителей, другие — своих друзей. И, независимо от возраста, все реагировали одинаково: каждый думал, что к ним действительно сзади подкрался незнакомец, из-за чего попадали в комичные ситуации.
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