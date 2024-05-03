«Кто это?!»: в интернете смеются над реакцией людей на новый фильтр

Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными

Бабушки открыли для себя фильтры в Snapchat

А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

Когда нашел себя на гугл панорамах

Саня, ну не надо!

Забавное интервью после гонки