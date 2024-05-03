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«Кто это?!»: в интернете смеются над реакцией людей на новый фильтр

«Кто это?!»: в интернете смеются над реакцией людей на новый фильтр

Автор:
03 мая 2024 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   Юмор   забавно   незнакомый мужчина   фильтр   фото   
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Фильтры, популярность которых не утихает на просторах социальных сетей, продолжают троллить и людей, и животных. В этот раз придумали фильтр, на котором из-за спины буквально возникает незнакомый мужчина.

В этом ролике собрали целую подборку реакций на этот фильтр людей, которых разыграли их близкие. Кто-то разыгрывал родителей, другие — своих друзей. И, независимо от возраста, все реагировали одинаково: каждый думал, что к ним действительно сзади подкрался незнакомец, из-за чего попадали в комичные ситуации.


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Метки: Видео   Реакция   Юмор   забавно   незнакомый мужчина   фильтр   фото   
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6  комментариев
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Рафаэль 43 минуты назад
Блин как называется этот фильтр?
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Том Сойер 38 минут назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2352 поста (2307 в горячем)

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