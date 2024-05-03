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Жесткая посадка самолёта Ан-2 в Казахстане попала на видео

Жесткая посадка самолёта Ан-2 в Казахстане попала на видео

Автор:
03 мая 2024 21:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ан-2   Видео   Казахстан   жесткая посадка   приводнение   санитарный рейс   травмы   
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К счастью, никто не погиб.

Санитарный самолёт Ан-2 совершил жесткую посадку в Костанайском районе Казахстана. Сообщается, что борт начал стремительно терять высоту и пилот принял решение совершить посадку на воду, однако во время приземления самолёт перевернулся.


Сообщается, что санитарный рейс летел из города Аркалык в Костанай. На борту находилось пять человек, включая врача, фельдшера и пациента с инфарктом миокарда. К счастью, никто не погиб, но все получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайной ситуации по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык", — сообщили Минтранспорта Казахстана.

Источник:

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Метки: Ан-2   Видео   Казахстан   жесткая посадка   приводнение   санитарный рейс   травмы   
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13  комментариев
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3k
Olegsky Час назад
Да мля! Аннушку против ветра поставить, закрылки 30 , она сама сядет. А на воду, тут 100% картирование.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
скапотировал
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6k
Григорий Час назад
такое себе решение для самолёта способного на поле или дороге сесть, хотя я не лётчик.
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5k
Горожанин 2 часа назад
- Еб@лом об асфальт и мозги наружу - но всё нормально, это посадка, просто жесткая.
- Это где так принято?
- Да у нас в авиации, в наших тупых релизах, а ещё в СМИ.
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6k
heta 2 часа назад
Околоавиационный народ говорит, что у них нет понятия "жесткая посадка". Или поскадка или катастрофа.
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Burzum
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Лесник
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