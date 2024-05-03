Жесткая посадка самолёта Ан-2 в Казахстане попала на видео

Санитарный самолёт Ан-2 совершил жесткую посадку в Костанайском районе Казахстана. Сообщается, что борт начал стремительно терять высоту и пилот принял решение совершить посадку на воду, однако во время приземления самолёт перевернулся.





Сообщается, что санитарный рейс летел из города Аркалык в Костанай. На борту находилось пять человек, включая врача, фельдшера и пациента с инфарктом миокарда. К счастью, никто не погиб, но все получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





