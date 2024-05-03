FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12783 поста • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
15 любопытных фотографий со съемочных площадок фильмов

15 любопытных фотографий со съемочных площадок фильмов

Автор:
03 мая 2024 23:02
Сообщество : Кино
Метки: Любопытные   Съёмоная   Фотографии   волшебство   площадка   спецэффекты   
1321
16

Процесс создания фильма - это волшебство. Киноиндустрия превращает красивых актеров в ужасных существ, создает огромную гориллу из человека, стоящего на ходулях, и делает то, что нам кажется маленьким на экране, а на самом деле может оказаться огромным, и наоборот. Работа иногда выполняется настолько хорошо, что очень сложно понять, где начинаются, а где заканчиваются спецэффекты. В этом посте вы увидите занимательные кадры из закулисья кинопроизводства.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Любопытные   Съёмоная   Фотографии   волшебство   площадка   спецэффекты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Звёздный странник 2 часа назад
Жан Клод на съёмках фильма "Хищник" (1987 г.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1853 поста (1797 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281026



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
Набирающие популярность в сообществах
"Ну - погоди!" в разных стилях
"Ну - погоди!" в разных стилях
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#факты#аварии#кошка#интересное#милота#полиция#СУД
#животные#машина#интересно#Юмор#авто аварии#история#люди#собака#Разное#истории
#Прикол#автомобили#кот#ДТП#США#забавно#позитив#Автовсячина#Еда#улыбнуло
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) 15 любопытных изображений разных необычностей 15 любопытных изображений разных необычностей 18 любопытных закулисных фотографий из знаменитых фильмов 18 любопытных закулисных фотографий из знаменитых фильмов 15 любопытных фотографий разных интересностей 15 любопытных фотографий разных интересностей 15 любопытных фотографий необычных вещей 15 любопытных фотографий необычных вещей 13 любопытных фотографий необычных вещей 13 любопытных фотографий необычных вещей

На что жалуетесь?

Вернуться