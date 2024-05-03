15 любопытных фотографий со съемочных площадок фильмов

Процесс создания фильма - это волшебство. Киноиндустрия превращает красивых актеров в ужасных существ, создает огромную гориллу из человека, стоящего на ходулях, и делает то, что нам кажется маленьким на экране, а на самом деле может оказаться огромным, и наоборот. Работа иногда выполняется настолько хорошо, что очень сложно понять, где начинаются, а где заканчиваются спецэффекты. В этом посте вы увидите занимательные кадры из закулисья кинопроизводства.