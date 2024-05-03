Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств

Алексей сидел на сайтах знакомств с 2023 года — хотел найти свою любовь и создать семью, но вместо этого потерял 8 миллионов. Сначала он переводил деньги девушкам, которые обещали ему секс втроем, а затем просили деньги на лечение рака. Свой "тройничек" он так и не получил, - пишет BAZA.
Безработный москвич сидел на сайтах знакомств с 2023 года — хотел найти свою любовь и создать семью, но у судьбы были другие планы, - пишет BAZA.
Пару месяцев назад в приложении "Мамба" он познакомился с некой Кирой. Она предложила мужчине секс втроем и свои нюдсы за 10 тысяч рублей. Деньги для Алексея не были проблемой — как он уже позже рассказал следователям, у него были накопления, вложенные в разные акции. Акции начали падать, поэтому Алексей решил потратить деньги на себя. Так началась история развода длиной в три месяца.
После Киры Алексей познакомился с Вероникой — она кидала ему контакты других девушек и тоже обещала секс втроем. И хотя Алексей всегда вовремя и чётко платил предоплату, встреча всё время откладывалась: по злому року девочек преследовали форс-мажоры.
Позже случилось и вовсе страшное: Вероника рассказала, что у неё рак. И у её подруги, и у её матери. Алексей поверил на слово и поддерживал девушек материально, за три месяца он отправил больше 8 миллионов на разные счета. Сначала были карты Полины, Марии и Яны, затем — Мадины, Ибрагима, Патимат и других. Алексея это не смущало.
В конце апреля Веронике совсем поплохело, и она уже не могла общаться. Девушка дала Алексею номер волонтёра хосписа, которая должна была уведомить Алексея о кончине любимой. Лишь здесь парень немного задумался и наконец засомневался в честности собеседницы. Алексей пошёл в полицию и узнал, что его обманули. В итоге он перевёл мошенникам более 8 миллионов рублей.
Любовь, похожая на сон ...
Источник:
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чето верится с трудом в такие истории))
Но вы покажите рожу этого лоха, который без работы, спокойно просрал 8 лямов!
И желательно ДО того, как об этом узнала его мама.