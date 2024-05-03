Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств

Безработный москвич сидел на сайтах знакомств с 2023 года — хотел найти свою любовь и создать семью, но у судьбы были другие планы, - пишет BAZA.

Пару месяцев назад в приложении "Мамба" он познакомился с некой Кирой. Она предложила мужчине секс втроем и свои нюдсы за 10 тысяч рублей. Деньги для Алексея не были проблемой — как он уже позже рассказал следователям, у него были накопления, вложенные в разные акции. Акции начали падать, поэтому Алексей решил потратить деньги на себя. Так началась история развода длиной в три месяца.