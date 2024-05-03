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Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств

Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств

Автор:
03 мая 2024 22:10
Сообщество : Мошенничество
Метки: знакомства   мошенничество   переводы   разводилы   сайт знакомств   секс втроем   
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Алексей сидел на сайтах знакомств с 2023 года — хотел найти свою любовь и создать семью, но вместо этого потерял 8 миллионов. Сначала он переводил деньги девушкам, которые обещали ему секс втроем, а затем просили деньги на лечение рака. Свой "тройничек" он так и не получил, - пишет BAZA.

Безработный москвич сидел на сайтах знакомств с 2023 года — хотел найти свою любовь и создать семью, но у судьбы были другие планы, - пишет BAZA.

Пару месяцев назад в приложении "Мамба" он познакомился с некой Кирой. Она предложила мужчине секс втроем и свои нюдсы за 10 тысяч рублей. Деньги для Алексея не были проблемой — как он уже позже рассказал следователям, у него были накопления, вложенные в разные акции. Акции начали падать, поэтому Алексей решил потратить деньги на себя. Так началась история развода длиной в три месяца.

После Киры Алексей познакомился с Вероникой — она кидала ему контакты других девушек и тоже обещала секс втроем. И хотя Алексей всегда вовремя и чётко платил предоплату, встреча всё время откладывалась: по злому року девочек преследовали форс-мажоры.

Позже случилось и вовсе страшное: Вероника рассказала, что у неё рак. И у её подруги, и у её матери. Алексей поверил на слово и поддерживал девушек материально, за три месяца он отправил больше 8 миллионов на разные счета. Сначала были карты Полины, Марии и Яны, затем — Мадины, Ибрагима, Патимат и других. Алексея это не смущало.

В конце апреля Веронике совсем поплохело, и она уже не могла общаться. Девушка дала Алексею номер волонтёра хосписа, которая должна была уведомить Алексея о кончине любимой. Лишь здесь парень немного задумался и наконец засомневался в честности собеседницы. Алексей пошёл в полицию и узнал, что его обманули. В итоге он перевёл мошенникам более 8 миллионов рублей.

Любовь, похожая на сон ...

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Метки: знакомства   мошенничество   переводы   разводилы   сайт знакомств   секс втроем   
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15  комментариев
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39k
Андрей Иванов Час назад
За 8 лямов могли бы и дать, с.ки жадные
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108
Бывалый Трус 15 секунд назад
Кажись, более-менее правдоподобные истории уже закончились. В конкретно этой истории явно содержатся признаки дискредитации человеческого интеллекта.
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7k
alex Минуту назад
сказочный долпаййоп
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3k
lekha-fil 14 минут назад
[мат]*т*е*льно живут в Москве безработные и пенсионеры.
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8k
Neo 15 минут назад
Вроде с акциями работал, а такой д0л6036.
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3k
Андерсен 19 минут назад
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62k
dima423 Полчаса назад

чето верится с трудом в такие истории))
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62k
dima423 Полчаса назад
Блин а как он догадался то что его наепывают? Вот это проницательность 100 лвл
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11k
Сергей Полчаса назад
Ну, динамо это нормально.
Но вы покажите рожу этого лоха, который без работы, спокойно просрал 8 лямов!
И желательно ДО того, как об этом узнала его мама.
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1k
grihon Полчаса назад
На проституток бы спустил.
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693
Ви 40 минут назад
Олени вечны и неистребимы.
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6k
Григорий Час назад
... рен теве описался историей.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1465 постов (1392 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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99425



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