FISHKINET
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств 15 любопытных фотографий со съемочных площадок фильмов 15 любопытных фотографий со съемочных площадок фильмов Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries Найден самый стрессоустойчивый сотрудник Wildberries «Сила в правде» «Сила в правде» Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле" Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в... В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса" Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших... «Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке «Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней,... Таксист помог водителю автобуса Таксист помог водителю автобуса "Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали таксиста-мигранта, пристававшего к 14-летней девочке "Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали... "Остановись, я уйду!" "Остановись, я уйду!" Попугай просчитался, но где? Попугай просчитался, но где? Сколько на самом деле было лет героям известных произведений Сколько на самом деле было лет героям известных произведений Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест 30 любопытных карт, которые показывают разные данные 30 любопытных карт, которые показывают разные данные Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить? Почему кенгуру настолько ненавидят собак, что готовы их убить? Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький автомобиль в мире? Сколько топлива "кушал" и сколько стоил самый маленький... В Берлине горит оборонный металлургический завод В Берлине горит оборонный металлургический завод
«Сила в правде»

«Сила в правде»

Автор:
04 мая 2024 00:39
Метки: СВО   петрозаводск   поезд   
702
4

Сегодня ехал из Петрозаводска в СПб. Увидел интересный поезд пока ждал свой состав. Праздник выглядел впечатляюще. В Петрозаводск прибыл поезд Минобороны России

Передвижной музей наполнен уникальными экспонатами: амуницией, техникой, трофеями с фронта. Петрозаводск стал 71-м городом на пути уникального состава, рассказывающего о подвигах российских военных.

3 мая в Петрозаводск прибыл поезд «Сила в правде», созданный Министерством обороны России. Передвижной музей, заполненный уникальными экспонатами, двигается через всю страну от западных границ до восточных рубежей, что символизирует неразрывную связь армии и народа, преемственность поколений.

Со вступительным словом выступила заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник: «Сила действительно в правде. Я бы добавила, что сила в вере — вере в нашу любимую Россию, в ее настоящее и будущее. Сила в памяти, сила в семьях, сила в нашем подрастающем поколении». Также Подсадник поблагодарила Министерство обороны: «Музеев много не бывает, особенно таких замечательных. Мы на нашей славной героической земле создаем новые музеи, чтим память. Но это очень важно для всех нас, когда есть возможность познакомиться с экспозицией, которую нам присылают наши уважаемые коллеги». Член правительства республики выразила надежду, что агитпоезд еще приедет в Карелию, чтобы все желающие могли посмотреть и восхититься подвигами людей, в настоящее время выполняющими свой долг в зоне специальной военной операции.

«71-я остановка поезда в вашем замечательном городе — Городе воинской славы. Сегодня 9 экспозиций под руководством офицеров расскажут вам о том, как сегодня наши братья выполняют задачи в зоне СВО. Они борются с самым страшным злом, которое наши прадеды победили в годы Великой Отечественной войны. Наша цель — показать вам, как честно и добросовестно они выполняют свои задачи и освобождают народ Донбасса. Самое главное — эта акция нужна нам для истории, для будущего, для того, чтобы никто и никогда не посмел сказать, что Россия в чем-то неправа», — отметил руководитель агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» генерал-майор Геннадий Тучин.



Перед тем, как открыть двери передвижного музея, тут же на платформе вокзала наградили жителей республики, всячески помогающих солдатам, несущим службу в зоне СВО. Медалями Министерства обороны России «За помощь и милосердие» удостоились организатор всероссийского фотопроекта «Жена героя» Кира Чемоданова, специалист по музейно-выставочной деятельности Центра воинской славы Петрозаводска Валерий Лазарев, председатель общественной организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений» Илья Герасев, заместитель директора ООО «Карел-Импэкс» Павел Петров.

Кроме того, на мероприятии ряды патриотического движения «Юнармия» пополнились новыми новыми членами из числа карельских школьников. Клятву юнармейца принял генерал-майор Геннадий Тучин. Двум отрядам Юнармии были присвоены имена карельских военнослужащих, погибших в зоне СВО. Имя лейтенанта Сокурова Антона Максимовича присвоено юнармейскому отряду «Рысь». Имя ефрейтора Грачева Дмитрия Романовича присвоено отряду «Феникс» школы № 14. Отметим, региональное отделение движения «Юнармия» учреждено в Карелии в 2016 году. На сегодня в ряды юнармейцев вступило более 7 тысяч детей и подростков со всех уголков республики.

Каждый вагон поезда «Сила в правде» — отдельная экспозиция, рассказывающая о мужестве и героизме российских военных, о вооружении и технике и развитии патриотического движения. Среди экспонатов есть и БМП «Бредли», захваченный у противника на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. Трофей вывозили ночью под огнем противника двумя машинами. Американская БМП, о чем свидетельствуют даже надписи на гусеничных траках, была поставлена противнику совсем новой и успела проехать всего 240 км. Особое внимание в экспозиции уделено и боевым дронам. Есть и трофейные дроны, типа «Бабы Яги», которая ранила бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, так и наши разработки, причем сразу с 3D-принтером, который может печатать запчасти для коптеров прямо на передовой.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СВО   петрозаводск   поезд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
128
Бывалый Трус 7 часов назад
Имеющий уши, да услышит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 12 секунд назад
Но часто бывает так. что сила в силе. У кого сила - тот и сильнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
У каждого своя правда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
kσρβγς 8 часов назад
Нормально написать не получилось? Сплошная казенщина? Газета "Правда" 70-х...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 9 часов назад
Заглавная картинка заставила открыть пост,а дальше глаза заволокло пропагандой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mauritanien
  • Дата регистрации: 13.04.2015
  • 57 постов (28 в горячем)
45+, родился в СССР
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8635



Другие посты автора
Популярное
13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете
13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете
Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился
Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился
Набирающие популярность
Миннесотский эксперимент по голоданию
Миннесотский эксперимент по голоданию
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила...
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#забавно#США#история#интересное#улыбнуло#Автовсячина#истории
#животные#машина#интересно#аварии#авто аварии#факты#люди#полиция#милота#Разное
#Прикол#автомир#Юмор#ДТП#позитив#кот#кошка#СССР#собака#дети
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) В Пермском крае товарный поезд протаранил заглохший на переезде грузовик В Пермском крае товарный поезд протаранил заглохший на переезде грузовик В США поезд врезался в машину курьера Amazon В США поезд врезался в машину курьера Amazon Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО

На что жалуетесь?

Вернуться