Передвижной музей наполнен уникальными экспонатами: амуницией, техникой, трофеями с фронта. Петрозаводск стал 71-м городом на пути уникального состава, рассказывающего о подвигах российских военных.

3 мая в Петрозаводск прибыл поезд «Сила в правде», созданный Министерством обороны России. Передвижной музей, заполненный уникальными экспонатами, двигается через всю страну от западных границ до восточных рубежей, что символизирует неразрывную связь армии и народа, преемственность поколений.

Со вступительным словом выступила заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник: «Сила действительно в правде. Я бы добавила, что сила в вере — вере в нашу любимую Россию, в ее настоящее и будущее. Сила в памяти, сила в семьях, сила в нашем подрастающем поколении». Также Подсадник поблагодарила Министерство обороны: «Музеев много не бывает, особенно таких замечательных. Мы на нашей славной героической земле создаем новые музеи, чтим память. Но это очень важно для всех нас, когда есть возможность познакомиться с экспозицией, которую нам присылают наши уважаемые коллеги». Член правительства республики выразила надежду, что агитпоезд еще приедет в Карелию, чтобы все желающие могли посмотреть и восхититься подвигами людей, в настоящее время выполняющими свой долг в зоне специальной военной операции.

«71-я остановка поезда в вашем замечательном городе — Городе воинской славы. Сегодня 9 экспозиций под руководством офицеров расскажут вам о том, как сегодня наши братья выполняют задачи в зоне СВО. Они борются с самым страшным злом, которое наши прадеды победили в годы Великой Отечественной войны. Наша цель — показать вам, как честно и добросовестно они выполняют свои задачи и освобождают народ Донбасса. Самое главное — эта акция нужна нам для истории, для будущего, для того, чтобы никто и никогда не посмел сказать, что Россия в чем-то неправа», — отметил руководитель агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» генерал-майор Геннадий Тучин.