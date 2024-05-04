Сегодня ехал из Петрозаводска в СПб. Увидел интересный поезд пока ждал свой состав. Праздник выглядел впечатляюще. В Петрозаводск прибыл поезд Минобороны России
Передвижной музей наполнен уникальными экспонатами: амуницией, техникой, трофеями с фронта. Петрозаводск стал 71-м городом на пути уникального состава, рассказывающего о подвигах российских военных.
3 мая в Петрозаводск прибыл поезд «Сила в правде», созданный Министерством обороны России. Передвижной музей, заполненный уникальными экспонатами, двигается через всю страну от западных границ до восточных рубежей, что символизирует неразрывную связь армии и народа, преемственность поколений.
Со вступительным словом выступила заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник: «Сила действительно в правде. Я бы добавила, что сила в вере — вере в нашу любимую Россию, в ее настоящее и будущее. Сила в памяти, сила в семьях, сила в нашем подрастающем поколении». Также Подсадник поблагодарила Министерство обороны: «Музеев много не бывает, особенно таких замечательных. Мы на нашей славной героической земле создаем новые музеи, чтим память. Но это очень важно для всех нас, когда есть возможность познакомиться с экспозицией, которую нам присылают наши уважаемые коллеги». Член правительства республики выразила надежду, что агитпоезд еще приедет в Карелию, чтобы все желающие могли посмотреть и восхититься подвигами людей, в настоящее время выполняющими свой долг в зоне специальной военной операции.
«71-я остановка поезда в вашем замечательном городе — Городе воинской славы. Сегодня 9 экспозиций под руководством офицеров расскажут вам о том, как сегодня наши братья выполняют задачи в зоне СВО. Они борются с самым страшным злом, которое наши прадеды победили в годы Великой Отечественной войны. Наша цель — показать вам, как честно и добросовестно они выполняют свои задачи и освобождают народ Донбасса. Самое главное — эта акция нужна нам для истории, для будущего, для того, чтобы никто и никогда не посмел сказать, что Россия в чем-то неправа», — отметил руководитель агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» генерал-майор Геннадий Тучин.
Перед тем, как открыть двери передвижного музея, тут же на платформе вокзала наградили жителей республики, всячески помогающих солдатам, несущим службу в зоне СВО. Медалями Министерства обороны России «За помощь и милосердие» удостоились организатор всероссийского фотопроекта «Жена героя» Кира Чемоданова, специалист по музейно-выставочной деятельности Центра воинской славы Петрозаводска Валерий Лазарев, председатель общественной организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений» Илья Герасев, заместитель директора ООО «Карел-Импэкс» Павел Петров.
Кроме того, на мероприятии ряды патриотического движения «Юнармия» пополнились новыми новыми членами из числа карельских школьников. Клятву юнармейца принял генерал-майор Геннадий Тучин. Двум отрядам Юнармии были присвоены имена карельских военнослужащих, погибших в зоне СВО. Имя лейтенанта Сокурова Антона Максимовича присвоено юнармейскому отряду «Рысь». Имя ефрейтора Грачева Дмитрия Романовича присвоено отряду «Феникс» школы № 14. Отметим, региональное отделение движения «Юнармия» учреждено в Карелии в 2016 году. На сегодня в ряды юнармейцев вступило более 7 тысяч детей и подростков со всех уголков республики.
Каждый вагон поезда «Сила в правде» — отдельная экспозиция, рассказывающая о мужестве и героизме российских военных, о вооружении и технике и развитии патриотического движения. Среди экспонатов есть и БМП «Бредли», захваченный у противника на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. Трофей вывозили ночью под огнем противника двумя машинами. Американская БМП, о чем свидетельствуют даже надписи на гусеничных траках, была поставлена противнику совсем новой и успела проехать всего 240 км. Особое внимание в экспозиции уделено и боевым дронам. Есть и трофейные дроны, типа «Бабы Яги», которая ранила бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, так и наши разработки, причем сразу с 3D-принтером, который может печатать запчасти для коптеров прямо на передовой.
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