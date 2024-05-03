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Общепит в Индии не для слабых желудков

Общепит в Индии не для слабых желудков

Автор:
03 мая 2024 15:45
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Индия   антисанитария   в мире   общепит   
1458
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Индийская уличная еда может ужаснуть неподготовленного туриста уже в процессе готовки. О каких-либо санитарных нормах и правилах некоторые местные повара даже не слышали.

Во время просмотра видео может появиться тошнота и изжога.

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Метки: Видео   Еда   Индия   антисанитария   в мире   общепит   
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15  комментариев
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17k
GROMOZEKA Час назад
Отсюда и культ приправ.
Чем острее, тем больше шансов сдохнуть от прободения кишечника, чем от каких-то бактерий
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11k
Сергей 17 секунд назад
1:00 Вот лошара!
Черпаком огрел бы- вот и мясо в чебуреки)
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1k
Константин 13 минут назад
Местным - норм. А я ни в Индию, ни в Египет ни ногой. В Индии не был и скорее всего не сподоблюсь - даже позывов нет поехать, а в Египте, в охренотительном мегамировом отеле поужинали с женой: она лежала 2-е суток с отравлением, а я через сутки оклемался. Пропало 200 доллеров за проплаченные экскурсии. Общались в Египте с туристами нашими: ой, мы, мол уже шестой год подряд сюда приезжаем... А нам с женой хватило одного раза.
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7k
Babangdida Полчаса назад
Как-никак, родина холеры.
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10k
Роман Полчаса назад
Батя у меня съездил [мат] тутда ... по возвращению пару месяцев и схоронили. Какую то хрень подцепил.
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
Страна вроде спутники запускает, но как покажут как живут.....Грязь, при чём везде, нищета, жрут всякую дрянь.
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22k
КВТИУ-80 42 минуты назад
Это пиндец!
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119
Дмитрий Кирижиу 45 минут назад
Как они выживают, там же болезни просто лютовать должны.
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6k
sumrаknn 56 минут назад
А как еще в нищей стране прокормить 1 500 миллионов?
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101
Бывалый Трус 56 минут назад
Они так всегда питались. У них к этому иммунитет. А человек со стороны может легко подхватить что-нибудь.
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21k
Robin Hood Час назад
Общепит в Индии не для слабых желудковПосмотреть
Общепит в Индии не для слабых желудков
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15k
котегRUS Час назад
у них там желудки, ноги-руки из стали...
им пофиг..))
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13k
Copycat Час назад
Больше грязи - шире морда

может как раз в том и секрет того что их так много уродилось
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20k
Алексей Час назад
Да наши мастера шурмы на их фоне просто доктора чистоты
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3246 постов (3182 в горячем)

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