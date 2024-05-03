Общепит в Индии не для слабых желудков

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Индийская уличная еда может ужаснуть неподготовленного туриста уже в процессе готовки. О каких-либо санитарных нормах и правилах некоторые местные повара даже не слышали.
Во время просмотра видео может появиться тошнота и изжога.
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Чем острее, тем больше шансов сдохнуть от прободения кишечника, чем от каких-то бактерий
Черпаком огрел бы- вот и мясо в чебуреки)
2-Их больше Миллиарда а площадь у них не то чтоб прям огромная+жаркий климат.
3-В Индии есть как бедные регионы так вполне себе и "Беверли Хилс" и своя "Силиконовая Долина".
им пофиг..))
может как раз в том и секрет того что их так много уродилось