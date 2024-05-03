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Таксист помог водителю автобуса

Таксист помог водителю автобуса

Автор:
03 мая 2024 12:39
Метки: Таксист   водитель   драка   конфликт   пьяный   удар   уругвай   
1385
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В Уругвае таксист неожиданно вмешался в конфликт водителя автобуса и неизвестного мужчины. Он подошёл к выпившему незнакомцу и нанёс коварный и опасный удар.

Неожиданный финал потасовки водителя автобуса и пьяного мужчины.

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Метки: Таксист   водитель   драка   конфликт   пьяный   удар   уругвай   
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7  комментариев
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159
risti 45 минут назад
ну молодец конечно, но удар со спины вызывает вопросы
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146k
parallax 3 минуты назад
Коротко и доходчиво. ))
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50k
Сергей 9 минут назад
Всего одна оплеуха, а как дебилу помогла поумнеть
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3k
веселый просто 13 минут назад
Он ему врезал за то, что тот не вызвал такси
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Vovan Petroff 13 минут назад
Да там уже от автобусиста плюха хорошо пошла.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3243 поста (3182 в горячем)

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