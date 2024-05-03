Таксист помог водителю автобуса

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В Уругвае таксист неожиданно вмешался в конфликт водителя автобуса и неизвестного мужчины. Он подошёл к выпившему незнакомцу и нанёс коварный и опасный удар.
Неожиданный финал потасовки водителя автобуса и пьяного мужчины.
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