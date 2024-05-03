Врезался в машину и сломал себе ноги

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В Санкт-Петербурге шестиклассник перебегая дорогу врезался в автомобиль Киа. 13-летнего подростка госпитализировали, врачи диагностировали перелом обеих костей голени со смещением.
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