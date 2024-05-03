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Врезался в машину и сломал себе ноги

Врезался в машину и сломал себе ноги

Автор:
03 мая 2024 08:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Санкт-Петербурге шестиклассник перебегая дорогу врезался в автомобиль Киа. 13-летнего подростка госпитализировали, врачи диагностировали перелом обеих костей голени со смещением.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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4k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
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17k
Booka1a 19 секунд назад
глаза боятся, а ноги делают... сука, смотрит на машщину, но не останавливается
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11k
Янус Полуэктович 42 секунды назад
не отрицаю, что пешеход - идиот, но всё-таки... водитель КИА куда смотрел? Видел же, что перед ПП Шкода оттормозилась. Я так на Кингисепском шоссе в районе Горелово чуть не встрял. В последний момент увидел, что микроавтобус слева начал тормозить перед ПП, ну и тоже на тормоз нажал. А там пешеходы. Я их и не видел, они за микриком были. А так было бы плюс 3 сбитых.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Все расходимся, следователь не нужен, суд не нужен - автор вынес вердикт, это не мелкого сбили на ПП, а он сам врезался. Ну типа машина там всегда стояла, а не они оба сошлись в одной точке. Пацан должен выплатить пострадавшему водителю моральный ущерб, ведь двруг кто то посчитает что он ребенка на ПП сбил.
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61
Shyrich sumrаknn 5 минут назад
Ты такой же тупой как тот пацан! Желаю, чтоб когда ты будешь просто стоять на остановке, в тебя врезался и выпилился малолетний самокатчик, а тебе еще на зоне пяток лет потом жопу рвали за это!
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62k
dima423 Полчаса назад
Ну вот накуя бежать то? че ж люди такие тупые...
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281
Александр Кузнецов Полчаса назад
Пешеходный, мать его, переход. Переход. Не перебег.
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9k
Андрей 57 минут назад
голова не пострадала
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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