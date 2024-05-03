Подозрительные личности в подъезде дома в Москве

Пишет один из жителей дома:

"Пришли неизвестные люди к двери квартиры на Осеннем бульваре в Крылатском и захотели войти внутрь. Мальчик спросил: кто это? На что они сказали: [родственники Открой] Мальчик посмотрев камеру сказал что их видит, потом неизвестный начал угрожать что взломает, и начали портить этаж, потом в конце они начали портить видеодомофон".