Подозрительные личности в подъезде дома в Москве

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Камера наблюдения, установленная в подъезд одного из домов московского района Крылатское, запечатлела подозрительную компанию людей. Неизвестные звонили в двери и пытались под разными предлогами войти.
Пишет один из жителей дома:
"Пришли неизвестные люди к двери квартиры на Осеннем бульваре в Крылатском и захотели войти внутрь. Мальчик спросил: кто это? На что они сказали: [родственники Открой] Мальчик посмотрев камеру сказал что их видит, потом неизвестный начал угрожать что взломает, и начали портить этаж, потом в конце они начали портить видеодомофон".
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