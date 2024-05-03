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Подозрительные личности в подъезде дома в Москве

Подозрительные личности в подъезде дома в Москве

Автор:
03 мая 2024 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   звонок   люди   подъезд   
896
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Камера наблюдения, установленная в подъезд одного из домов московского района Крылатское, запечатлела подозрительную компанию людей. Неизвестные звонили в двери и пытались под разными предлогами войти.

Пишет один из жителей дома:

"Пришли неизвестные люди к двери квартиры на Осеннем бульваре в Крылатском и захотели войти внутрь. Мальчик спросил: кто это? На что они сказали: [родственники Открой] Мальчик посмотрев камеру сказал что их видит, потом неизвестный начал угрожать что взломает, и начали портить этаж, потом в конце они начали портить видеодомофон".

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Метки: Видео   Москва   Россия   звонок   люди   подъезд   
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7  комментариев
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 39 минут назад
Как достали эти обезьяны!!!
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15k
кот базилий 11 минут назад
Полиция опять не едет, некогда?
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680
DuckTales Полчаса назад
Твари ...
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Цыганье?
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Оль́гъ, Ѡль́гъ Полчаса назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3650 постов (3561 в горячем)

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