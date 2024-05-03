FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 84 поста • 60 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа
30 любопытных карт, которые показывают разные данные

30 любопытных карт, которые показывают разные данные

Автор:
03 мая 2024 20:11
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Разное   в мире   интересное   интересные карты   карта   карты   мир   планета   познавательно   
2160
31

Пока технологии стремительно развиваются, кажется, что использование карт уходит на второй план. Но карты тоже развиваются: на них показывают всё новые, более масштабные и интересные данные. В этой подборке — самые разные карты, на которых продемонстрировали любопытные данные.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: Разное   в мире   интересное   интересные карты   карта   карты   мир   планета   познавательно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Головасыр коричнештанник 57 минут назад
под этой картинкой помню хороший коммент бы (постараюсь написать ближе к оригиналу): "Всё понятно, вот только зачем орёл специально гонял в Оренбург?" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
Nikita 17 минут назад
11. "....реальный размер каждой страны"

Африка с запада на восток 7385 км
России - 9 тысяч километров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita 24 минуты назад

Нейтокайнен (также называемый Нейтоярви и Финлантто) искусственный пруд, построенный в муниципалитете Киттиля в 1991 году на склонах Весикковаары.

Длина пруда составляет 116 метров, а средняя глубина – один метр. Искусственный пруд по форме напоминает Финляндию, но его длина составляет лишь одну десятитысячную его длину.

Изобретателем идеи искусственного пруда является мастер-строитель Эско Сяаскилахти, который выполнил необходимые измерения и обозначил на местности контуры озера. После этого бассейн был раскопан экскаваторами. Раскопки заняли около недели, было задействовано две машины. Нейтокайнен получает воду из грунтовых вод, которые были обнаружены в испытательной скважине, ставшей «Аландскими». Местоположение округа Саари не совсем удачное. На «рукаве» северного конца пруда оказался перепад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei Полчаса назад
а сколько км птичка намотала ?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Влад 48 минут назад
А вот это хорошее напоминание,чем заканчивают империи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Влад 49 минут назад
Такую картинку надо на капчу ставить. Роботы не пройдут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Влад 50 минут назад
Если среднестатистическому жителю России навесить датчик джипиэс, то результат будет вообще в пределах одного городского района..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 51 минуту назад
Насчет гнёзд белоголовых орланов - я бы поспорил.
50 лет назад просто не было достаточного количества орнитологов, чтобы пересчитывать все гнёзда, как сегодня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Taras Kozalupko Час назад
Не страна, а сопля какая-то
На дверце холодильника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1689 постов (1631 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111578



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
Набирающие популярность в сообществах
«Голубая дивизия» под Ленинградом
«Голубая дивизия» под Ленинградом
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кот#ДТП#кошка#история#милота#полиция#истории
#животные#автомобили#интересно#Юмор#авто аварии#забавно#интересное#Автовсячина#Разное#мигранты
#Прикол#автомир#факты#аварии#США#люди#позитив#собака#Еда#обман
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети Самые холодные места нашей планеты Самые холодные места нашей планеты 15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете 15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения "Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии "Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии

На что жалуетесь?

Вернуться