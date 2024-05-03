30 любопытных карт, которые показывают разные данные

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Пока технологии стремительно развиваются, кажется, что использование карт уходит на второй план. Но карты тоже развиваются: на них показывают всё новые, более масштабные и интересные данные. В этой подборке — самые разные карты, на которых продемонстрировали любопытные данные.
1. Эта карта показывает GPS-отслеживание нескольких волков из шести разных стай в Национальном парке Вояджерс, США. Она демонстрирует, насколько волки из разных стай избегают друг друга
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2. В Литве можно собрать карту страны из магнитиков. Приобрести каждый магнит можно только в соответствующем городе
3. Гнёзда белоголовых орланов в 1974 и 2019 году в штате Висконсин, США. Улучшение ситуации связывают с законом о чистой воде, который регулирует загрязнение вод
11. Голубым обозначена карта мира, какой мы её знаем. Тёмным цветом показан реальный размер каждой страны
14. На отмеченной зеленым цветом территории Новой Зеландии никто не живет (это 78,21% всей территории Новой Зеландии)
17. Страны, которые предлагают женщинам оплачиваемый отпуск по беременности и родам, и время, которое предоставляют матерям на декрет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нейтокайнен (также называемый Нейтоярви и Финлантто) искусственный пруд, построенный в муниципалитете Киттиля в 1991 году на склонах Весикковаары.
Длина пруда составляет 116 метров, а средняя глубина – один метр. Искусственный пруд по форме напоминает Финляндию, но его длина составляет лишь одну десятитысячную его длину.
Изобретателем идеи искусственного пруда является мастер-строитель Эско Сяаскилахти, который выполнил необходимые измерения и обозначил на местности контуры озера. После этого бассейн был раскопан экскаваторами. Раскопки заняли около недели, было задействовано две машины. Нейтокайнен получает воду из грунтовых вод, которые были обнаружены в испытательной скважине, ставшей «Аландскими». Местоположение округа Саари не совсем удачное. На «рукаве» северного конца пруда оказался перепад.
50 лет назад просто не было достаточного количества орнитологов, чтобы пересчитывать все гнёзда, как сегодня.
На дверце холодильника