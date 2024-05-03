Кормление кошек пошло не по плану

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Женщина положила многочисленным питомцам корм и собиралась отправиться в другую комнату. Однако гром и молния скорректировали её дальнейшие планы.
Наташ, что это было?
Мышь в этом кошачьем приюте (а может и жилом доме) точно не проскочит.
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Вы слышали про существование приютов для животных?
Судят они они по интерьеру с глубоким убеждением...
Есть волонтёры и они помогают (лечат, прививают и находят новых хороших хозяев) бездомным животным, которых выбросили человекоподобные твари.
Один из примеров:
В Москве на улице Шеногина д.2 есть такой приют и интерьер там такой как на видео в этой публикации.
https://kotodom-shenogina.ru/https://kotodom-shenogina.ru/
Быть добру!