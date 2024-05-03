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Сообщество Без кота и жизнь не та 2344 поста • 514 подписчиков подписаться
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Кормление кошек пошло не по плану

Кормление кошек пошло не по плану

Автор:
03 мая 2024 09:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Гром   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   молния   
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Женщина положила многочисленным питомцам корм и собиралась отправиться в другую комнату. Однако гром и молния скорректировали её дальнейшие планы.

Наташ, что это было?

Мышь в этом кошачьем приюте (а может и жилом доме) точно не проскочит.

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Метки: Видео   Гром   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   молния   
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12  комментариев
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Бывалый Трус 2 часа назад
Не по плану это пошло в тот момент, когда кто-то решил завести такое количество кошек.
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Гаврила П. 24 минуты назад
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Алекс Час назад
Вот это сила, вот это независимость)
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Konstantin Klipikov Час назад
Судя по интерьеру - это что-то типа "котокафе". В любом случае - такое скопление кошек в одном месте - это не нормально. По моему глубокому убеждению, кошка, как и женщина, в доме должна быть одна. )))
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332
Радист Konstantin Klipikov Полчаса назад
"Судя по интерьеру - это что-то типа "котокафе". В любом случае - такое скопление кошек в одном месте - это не нормально. По моему глубокому убеждению..." (С)

Вы слышали про существование приютов для животных?
Судят они они по интерьеру с глубоким убеждением...
Есть волонтёры и они помогают (лечат, прививают и находят новых хороших хозяев) бездомным животным, которых выбросили человекоподобные твари.
Один из примеров:
В Москве на улице Шеногина д.2 есть такой приют и интерьер там такой как на видео в этой публикации.
https://kotodom-shenogina.ru/https://kotodom-shenogina.ru/

Быть добру!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3561 в горячем)

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