"В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности"

В Сургуте лиц неславянской национальности разворачивают на пороге ночных клубов, не пуская внутрь. Не спасает даже наличие спутницы. Такие меры предосторожности были введены полтора месяца назад, однако они сохранились и сейчас.

"После теракта руководство клубов решило взяться за безопасность отдыхающих более серьезно. Это не только для безопасности, но, и чтобы не разжигать межнациональные конфликты среди отдыхающих", — объясняет сотрудник охраны одного из клубов.

Попытка пройти в клуб за мзду невозможна - фейс-контроль внутри заведения мгновенно вычисляет нарушителей, и никто из охраны рисковать своим местом ради отдыха гостя не собирается.

Многие сургутяне считают такие меры предосторожности абсолютно оправданными. Сами работники ночных клубов поясняют, что в большинстве драк и конфликтов всегда были замешаны иностранцы, и сейчас в заведениях стало куда более спокойно. Кстати, мигрантов и раньше не охотно пускали в заведения.

"Раньше им тоже было проблемно зайти. Половину пускали, а половину - нет. Как повезет. Это связано с тем, что в большинстве драк в клубах замешаны иностранцы. Тем не менее, шанс пройти через охрану был, хоть и небольшой. Сейчас, после теракта в «Крокусе» его нет вообще. Все намного серьезнее", — говорят охранники.