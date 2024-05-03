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В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности

В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности

Автор:
03 мая 2024 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: ХМАО   запрет   мигранты   ночной клуб   реакция соцсетей   сургут   фейс контроль   
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Это правило ввели после московской трагедии в "Крокусе", но до сих пор не отменили.

В Сургуте лиц неславянской национальности разворачивают на пороге ночных клубов, не пуская внутрь. Не спасает даже наличие спутницы. Такие меры предосторожности были введены полтора месяца назад, однако они сохранились и сейчас.


"После теракта руководство клубов решило взяться за безопасность отдыхающих более серьезно. Это не только для безопасности, но, и чтобы не разжигать межнациональные конфликты среди отдыхающих", — объясняет сотрудник охраны одного из клубов.

Попытка пройти в клуб за мзду невозможна - фейс-контроль внутри заведения мгновенно вычисляет нарушителей, и никто из охраны рисковать своим местом ради отдыха гостя не собирается.


Многие сургутяне считают такие меры предосторожности абсолютно оправданными. Сами работники ночных клубов поясняют, что в большинстве драк и конфликтов всегда были замешаны иностранцы, и сейчас в заведениях стало куда более спокойно. Кстати, мигрантов и раньше не охотно пускали в заведения.


"Раньше им тоже было проблемно зайти. Половину пускали, а половину - нет. Как повезет. Это связано с тем, что в большинстве драк в клубах замешаны иностранцы. Тем не менее, шанс пройти через охрану был, хоть и небольшой. Сейчас, после теракта в «Крокусе» его нет вообще. Все намного серьезнее", — говорят охранники.


В соцсетях считают, что нечего мигрантам по ночным клубам шастать. И вообще, разве мусульманам такое разрешается?



Хорошо бы распространить это правило на территорию всей России, считают интернет-пользователи. Согласны?



Источник:

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Метки: ХМАО   запрет   мигранты   ночной клуб   реакция соцсетей   сургут   фейс контроль   
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8  комментариев
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6k
Денис 46 минут назад
Дык они же работать едут, а не по клубам отдыхать. Вот пусть и работают.
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48
Леонид 5 минут назад
Это должно быть по всей России. Есть мечеть - коврик в зубы и на колени!
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1k
LisA 7 минут назад
Среди граждан Российской Федерации довольно большой процент не славян.
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28k
сеньор Леонсио 23 минуты назад
Хорошая идея! Но лучше создать для них отдельные заведения, с чернильницами, лезгинкой,палёным алкоголем, а также холодным и огнестрельным оружием, чтобы могли в потолок стрелять ! Оборудовать всё это в подземном бункере за городом. И пусть они там свою популяцию прореживают! А когда у них там самая жара начнётся ,двери заварить и забыть на[мат] !
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93
Бывалый Трус 45 минут назад
"В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности"

Иными словами, татар, бурятов, башкиров, якутов, и представителей других национальностей населяющих Россию туда тоже не пускают?

Такой план по развалу России ни один Аллен Даллас не придумает.
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9k
Ntvl 49 минут назад
я поддерживаю, но ну тут такое себе новое правило. это палка о двух концах. эти осло.ёбы от обиды потом сожгут заведение или достанут взрывчатку и взорвут что-либо, хотя до этого не являлись радикалами.
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Schreibikus
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