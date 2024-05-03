"В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности"

Это правило ввели после московской трагедии в "Крокусе", но до сих пор не отменили.
В Сургуте лиц неславянской национальности разворачивают на пороге ночных клубов, не пуская внутрь. Не спасает даже наличие спутницы. Такие меры предосторожности были введены полтора месяца назад, однако они сохранились и сейчас.
"После теракта руководство клубов решило взяться за безопасность отдыхающих более серьезно. Это не только для безопасности, но, и чтобы не разжигать межнациональные конфликты среди отдыхающих", — объясняет сотрудник охраны одного из клубов.
Попытка пройти в клуб за мзду невозможна - фейс-контроль внутри заведения мгновенно вычисляет нарушителей, и никто из охраны рисковать своим местом ради отдыха гостя не собирается.
Многие сургутяне считают такие меры предосторожности абсолютно оправданными. Сами работники ночных клубов поясняют, что в большинстве драк и конфликтов всегда были замешаны иностранцы, и сейчас в заведениях стало куда более спокойно. Кстати, мигрантов и раньше не охотно пускали в заведения.
"Раньше им тоже было проблемно зайти. Половину пускали, а половину - нет. Как повезет. Это связано с тем, что в большинстве драк в клубах замешаны иностранцы. Тем не менее, шанс пройти через охрану был, хоть и небольшой. Сейчас, после теракта в «Крокусе» его нет вообще. Все намного серьезнее", — говорят охранники.
В соцсетях считают, что нечего мигрантам по ночным клубам шастать. И вообще, разве мусульманам такое разрешается?
Хорошо бы распространить это правило на территорию всей России, считают интернет-пользователи. Согласны?
Источник:
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Иными словами, татар, бурятов, башкиров, якутов, и представителей других национальностей населяющих Россию туда тоже не пускают?
Такой план по развалу России ни один Аллен Даллас не придумает.
Нацистенько так выглядит, скрепненько... Интересно, а скоро черту осёдлости введут?