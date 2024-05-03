В Химках фасад дома проломило взрывом холодильника

Причиной ЧП мог стать хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника, - сообщил подмосковный главк СК РФ.

Как рассказал RTVI эксперт по подбору бытовой техники, автор YouTube-канала Roman Che TV Роман Четвертных, низкое качество сборки холодильников, отсутствие желания применять качественные комплектующие приводят к тому, что через некоторое время после начала эксплуатации паяные детали контура могут разгерметизироваться.

Само по себе это не критично, но если холодильник установлен спиной к батарее отопления, на которую владелец квартиры либо кто-то из соседей по стояку подключил заземление, то в момент выхода хладагента и ухода тока на землю, возникает искра, которая воспламеняет хладагент и приводит к взрыву

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