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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1393 поста • 58 подписчиков подписаться
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В Химках фасад дома проломило взрывом холодильника

В Химках фасад дома проломило взрывом холодильника

Автор:
03 мая 2024 21:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   Холодильник   взрыв   многоэтажка   пролом   стена   фасад   химки   
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Все ещё боитесь взрывающися телефонов и электросамокатов? В подмосковных Химках, в многоэтажке на улице Совхозной, взорвался холодильник. Взрыв был такой силы, что разворотило фасад недавно отстроенного дома.

Хозяйкой квартиры в подмосковных Химках, где утром 3 мая прогремел взрыв, оказалась дизайнер интерьеров. 29-летняя женщина проживала там с супругом и ребенком, но перед ЧП вся семья уехала на дачу. Поэтому никто не пострадал.

В результате взрыва были повреждены оконные рамы и фасад здания.

Бытовой прибор от японского бренда, был куплен 5 лет назад в специализированном магазине.

Представители экстренных служб, осматривая холодильник, отметили, что его «раздуло» и «корпус разрушился»

Причиной ЧП мог стать хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника, - сообщил подмосковный главк СК РФ.

Как рассказал RTVI эксперт по подбору бытовой техники, автор YouTube-канала Roman Che TV Роман Четвертных, низкое качество сборки холодильников, отсутствие желания применять качественные комплектующие приводят к тому, что через некоторое время после начала эксплуатации паяные детали контура могут разгерметизироваться.

Само по себе это не критично, но если холодильник установлен спиной к батарее отопления, на которую владелец квартиры либо кто-то из соседей по стояку подключил заземление, то в момент выхода хладагента и ухода тока на землю, возникает искра, которая воспламеняет хладагент и приводит к взрыву

, — пояснил эксперт

Судя по объявлениям, найденным на ЦИАН, квартиры в многоэтажке где произошло ЧП, отнюдь не дешевые и стоят сопоставимо с жильем в некоторых района Москвы.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Холодильник   взрыв   многоэтажка   пролом   стена   фасад   химки   
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54  комментария
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35k
Юр21 2 часа назад
В этой истории кто-то писдит, стену "выдуло", а окна стоят как новые... В какой фирме окна заказывали, я тоже такие хочу!
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25k
Тигран Саркисян 8 минут назад
Ну там вот что было в компрессоре Хладон R600a (а это изобутан) вот он и жвахнул , а по поводу стен , дак а что вы хотите там пенобетон , или ещё что то по ху-ёвей.
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368
Змей 21 минуту назад
Причиной ЧП мог стать хлопок фреона холодильного оборудования...
Хосспидя, на кого этот бред расчитан? Своими глазами видел системы пожаротушения заправленные фреоном, хладоном и СО2, установлены были в местах, где при пожаре нельзя повредить особо ценное оборудование.
Правда у фреона есть маленький косяк, при некоторых условиях из него фосген получается. Но чтобы этот газ взорвался... в смысле, сделал хлопок(как же тупо звучит) Даже не знаю что с ним надо сделать.
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8k
Neo Полчаса назад
Главным дизайнером интерьеров оказался японский холодильник.
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9k
alex9845 Полчаса назад
Я думал холодильник нельзя спиной к горячему ибо он выделяет сам горячее.ну не знаю, тут же дизайнер
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1k
Светлана Полчаса назад
А про марку холодильника почему ни слова? Вдруг у меня такой же??
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57
Аяврик Светлана 19 минут назад
холодильник марки РГД-5
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3k
Daimos Полчаса назад
Окна целы, стене хана. Экономная смесь цемента?
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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3k
Андерсен 42 минуты назад
"Хозяйкой квартиры в подмосковных Химках, где утром 3 мая прогремел взрыв, оказалась дизайнер интерьеров." Ну у нее-то теперь неповторимый дизайн интерьера
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7k
Атомный Крот 43 минуты назад
"спиной к батарее отопления, на которую владелец квартиры либо кто-то из соседей по стояку подключил заземление, то в момент выхода хладагента и ухода тока на землю, возникает искра"

Так если на батерею заземление сделано, то ток по ней постоянно течет. Искра-то откуда возьмется?
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2k
rr 44 минуты назад
стены из говна и палок
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10k
Trenzel2003 49 минут назад
Да рыба протухла. Сюрстреминг, по Химкински.
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17k
Alex 50 минут назад
Гы :) Вот и начались "ягодки" о которых предупреждали боррцов за экологию. Поясню - холодильники, кондиционеры и прочие тепловые насосы работают на фреоне (рабочее тело). Раньше фреоны на воздухе не возгорались, но "влияли на озоновую дыру" (утрирую). Так что борцы за экологию настояли на замену сложносочиненных фреонов на "безопасные" - и вот ведь странно, безопасным оказался пропан и прочие взрывоопасные газы. И теперь утечка "фреона" это "русская рулетка" - повезет, утянет в вентиляцию. Не повезет - бахнет. Это уже не первый случай - фреон через испаритель утекает внутрь холодильника. Холодильник герметичный, хозяева давно двери не открывали. Накопилось. И бахнуло от души. Откуда там искра взялась - понятия не имею, пусть комиссия разбирается. Но раз "холодильник раздуло" то бахнуло внутри него. Что касаемо стекол и стен - тут уже действительно есть вопросы. Но скорее вопросы к строителям. Ныне настолько хреновые фасадные панели делают, что к ним даже прислоняться страшно. А если холодильник стоял у стены и при раздутии (без сильной ударной волны внутри кухни) тупо выдавил фасад - то стекла могли и уцелеть. ИМХО, само собой.
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25k
Shtoppi 56 минут назад
похоже что там не холодильник сильно бахнул, а строители при возведении объекта налажали.
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6k
Нуи Хусим Час назад
А там точно есть стена? Или одна облицовка...
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108
Бывалый Трус Час назад
Очень старый анекдот.
Закончили строительство нового дома. Строительная бригада убирает леса. Вдруг раздается гром, треск и здание рушится. Прораб орет:
- Я же говорил не убирать леса, пока в квартирах обои не поклеены!
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24k
Killgrave Час назад
Этот "ыксперт" ютуб-блохер типичный идиот, который ни в чем не разбирается, но не открывать свой рот для всякой тупости сила воли не позволяет. Любые выводы можно делать только после экспертизы.
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108
Бывалый Трус Час назад
А можно узнать имя компании - застройщика? Это не ПИК случаем?
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691
Const67 Час назад
Элитный не элитный без разницы: Железобетонный каркас, газоблок наружная стена 250-300, внутренние перегородки в квартире 150-100-50(иногда). Межквартирные обычно бетон, но иногда газоблок 250 или комбинация. И это по проекту.
А бабах странный: Стену выдуло, а оконные блоки и стеклопакеты целые, межкомнатные тонкие стены целые, и мебель не сорвало.
Криминалистический анализ нам, наверное, не озвучат. Как в кино "Люди в черном" - болотный газ..)))
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120
Alex K Час назад
либо холодильник этакая потенциальная бомба...либо качество постройки дома не ахти
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6k
heta Час назад
Новость напомнила "луганские холодильники", такого же уровня заголовок. С таким же успехом могли написать "взорвалась лопата" или "взорвался табурет". На кого это рассчитано, на дебилов? В холодильнике в принципе ничего взорваться не может, нечему...
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1465 постов (1392 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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