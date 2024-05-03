В Химках фасад дома проломило взрывом холодильника

Все ещё боитесь взрывающися телефонов и электросамокатов? В подмосковных Химках, в многоэтажке на улице Совхозной, взорвался холодильник. Взрыв был такой силы, что разворотило фасад недавно отстроенного дома.
Хозяйкой квартиры в подмосковных Химках, где утром 3 мая прогремел взрыв, оказалась дизайнер интерьеров. 29-летняя женщина проживала там с супругом и ребенком, но перед ЧП вся семья уехала на дачу. Поэтому никто не пострадал.
В результате взрыва были повреждены оконные рамы и фасад здания.
Бытовой прибор от японского бренда, был куплен 5 лет назад в специализированном магазине.
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Представители экстренных служб, осматривая холодильник, отметили, что его «раздуло» и «корпус разрушился»
Причиной ЧП мог стать хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника, - сообщил подмосковный главк СК РФ.
Как рассказал RTVI эксперт по подбору бытовой техники, автор YouTube-канала Roman Che TV Роман Четвертных, низкое качество сборки холодильников, отсутствие желания применять качественные комплектующие приводят к тому, что через некоторое время после начала эксплуатации паяные детали контура могут разгерметизироваться.
Само по себе это не критично, но если холодильник установлен спиной к батарее отопления, на которую владелец квартиры либо кто-то из соседей по стояку подключил заземление, то в момент выхода хладагента и ухода тока на землю, возникает искра, которая воспламеняет хладагент и приводит к взрыву
, — пояснил эксперт
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Судя по объявлениям, найденным на ЦИАН, квартиры в многоэтажке где произошло ЧП, отнюдь не дешевые и стоят сопоставимо с жильем в некоторых района Москвы.
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Хосспидя, на кого этот бред расчитан? Своими глазами видел системы пожаротушения заправленные фреоном, хладоном и СО2, установлены были в местах, где при пожаре нельзя повредить особо ценное оборудование.
Правда у фреона есть маленький косяк, при некоторых условиях из него фосген получается. Но чтобы этот газ взорвался... в смысле, сделал хлопок(как же тупо звучит) Даже не знаю что с ним надо сделать.
Так если на батерею заземление сделано, то ток по ней постоянно течет. Искра-то откуда возьмется?
ибо если взрыв в самом холодильнике - то у холодильника только откроет двери - на большую мощность взрыва там недостаточно объёма.
а для взрыва в помещении фреона не хватит что бы набрать "взрывоопасную" концентрацию.
Закончили строительство нового дома. Строительная бригада убирает леса. Вдруг раздается гром, треск и здание рушится. Прораб орет:
- Я же говорил не убирать леса, пока в квартирах обои не поклеены!
А бабах странный: Стену выдуло, а оконные блоки и стеклопакеты целые, межкомнатные тонкие стены целые, и мебель не сорвало.
Криминалистический анализ нам, наверное, не озвучат. Как в кино "Люди в черном" - болотный газ..)))