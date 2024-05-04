Не знаете, чем заняться на майских? Слепите снеговика!

Ну что, наивные, уже убрали теплые куртки и сапоги? А зря. В этом году весна выдалась капризной и щедрой на внезапные похолодания. Пока в Москве лишь немногим выше 0, на Урале и вовсе печаль-беда.
Вчерашний день многим напомнил, что весна в нашей необъятной - понятие переменчивое.
Все начиналось с весеннего снегопада, через несколько часов все превратилось в майский апокалипсис. В городах Свердловской области масса снега оборвала линии электропередачи, повалила деревья, засыпала подъезды так, что оттуда было невозможно выйти.
Но хуже всего ситуация была на трассах. “Пермь-Екатеринбург” встала. Машины застряли и не могли сдвинуться, дорогу заметало всё сильнее, бензин заканчивается. Водители спасались в придорожных кафе.
Непогода пришла не только к свердловчанам. Досталось Татарстану, Башкортостану, Удмуртии, Чувашии, Пермскому краю, Нижегородской и Костромской областям.
В Екатеринбурге температура опускалась до 0,5 градуса, а в Казани решили даже возобновить подачу тепла в детсадах, школах и больницах.
Пришедшие в регионы внезапные снегопады породили целый флешмоб - россияне начали лепить майских снеговиков на зеленой траве.
А вообще даже в такую непогоду оптимизм у наших граждан продолжает зашкаливать.
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