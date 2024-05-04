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Не знаете, чем заняться на майских? Слепите снеговика!

Не знаете, чем заняться на майских? Слепите снеговика!

Автор:
04 мая 2024 05:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   весна   снег в мае   снеговики   снегопад   
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Ну что, наивные, уже убрали теплые куртки и сапоги? А зря. В этом году весна выдалась капризной и щедрой на внезапные похолодания. Пока в Москве лишь немногим выше 0, на Урале и вовсе печаль-беда.

Вчерашний день многим напомнил, что весна в нашей необъятной - понятие переменчивое.


Все начиналось с весеннего снегопада, через несколько часов все превратилось в майский апокалипсис. В городах Свердловской области масса снега оборвала линии электропередачи, повалила деревья, засыпала подъезды так, что оттуда было невозможно выйти.


Но хуже всего ситуация была на трассах. “Пермь-Екатеринбург” встала. Машины застряли и не могли сдвинуться, дорогу заметало всё сильнее, бензин заканчивается.  Водители спасались в придорожных кафе.


Непогода пришла не только к свердловчанам. Досталось Татарстану, Башкортостану, Удмуртии, Чувашии, Пермскому краю, Нижегородской и Костромской областям.


В Екатеринбурге температура опускалась до 0,5 градуса, а в Казани решили даже возобновить подачу тепла в детсадах, школах и больницах.


Пришедшие в регионы внезапные снегопады породили целый флешмоб - россияне начали лепить майских снеговиков на зеленой траве.


А вообще даже в такую непогоду оптимизм у наших граждан продолжает зашкаливать.


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Метки: Видео   Россия   весна   снег в мае   снеговики   снегопад   
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5  комментариев
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Звёздный странник Час назад
Поделитесь холодом, соседи! А то у нас тут со следующей недели жара 30+ намечается.
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60k
alertol 6 минут назад
Просто кто-то не сдержался и постирал пуховик
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Александр Ломовицкий 54 минуты назад
в 95 году собрались с пацанами шашлыков поесть на майские . Собрались ,закинули все в коляску мотоцикла (жил в сельской местности) маечки шортики и поехали . на улице почти лето впереди мясо и водка ...красота. километров через 12 от поселка подул свежий ветер , через пол часа пошел снег . Уезжали не успев приехать кутаясь в то что нашли в мотоцикле и на пикнике. болел потом неделю . Вот это шашлыки :)
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