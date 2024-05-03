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В Берлине горит оборонный металлургический завод

В Берлине горит оборонный металлургический завод

Автор:
03 мая 2024 20:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Diehl   IRIS-T SLM   Германия   берлин   завод   пожар   
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В Берлине эпично полыхает завод оборонно-промышленной компании Diehl.

Здание завода Diehl выгорело вплоть до крыши, горение не получается взять под контроль, спасатели борются с огнем только снаружи сооружения, сообщил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель.

Мы пока не взяли горение под контроль... здание выгорело вплоть до крыши и часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше

, - сообщил Венцель в эфире немецкого телеканала Welt.

По его словам, пожарные тушат огонь только снаружи, изнутри огонь уже невозможно взять под контроль. Отмечается, что на месте работают около 160 пожарных, спасатели одеты в защитные костюмы.

Кроме того, в некоторых цехах находится большое количество опасных химикатов, в том числе серная кислота и цианид меди, поэтому есть риск образования цианистого водорода, пишет Bild.
Пожар на заводе такой такой силы, что часть немецкой столицы завокло ядовитым дымом.

Некоторые источники намекают на диверсию, ведь в последнее время в Германии периодически горит что-то тем или иным образом связанное с политиками или "оборонкой".

30 апреля в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония произошел поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Вскоре после пожара на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее. Они объяснили свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине.

А газета Telegraph со ссылкой на представителя крупнейшей оборонной компании Британии BAE Systems на юге Уэльса сообщала о взрыве на заводе, где производятся снаряды для пополнения запасов в рамках заказа британского минобороны на фоне поставок Украине. Согласно изданию, о пострадавших не сообщалось, компания начала расследование. Впрочем, газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник отмечала, что взрыв мог произойти из-за разрыва снаряда на территории предприятия.

Немецкий BILD также опровергает, что на горящем в Берлине заводе производят оружие, как сообщили ранее некоторые СМИ. На самом деле, это металлургический завод, где проводят рафинирование и гальванизацию металлов. На предприятии не производят оружия. По всей видимости, Diehl Metal спутали с компанией того же холдинга Diehl Defence. Её производство находится в городе Юберлинген на юге Германии. В берлинском Лихтерфельде у Diehl Defence располагается лишь один из офисов, - утверждает издание.

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Метки: Diehl   IRIS-T SLM   Германия   берлин   завод   пожар   
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17  комментариев
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56k
Прораб Час назад
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522
Павел Верещагин Полминуты назад
Да пусть горит оно синим пламенем!
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12k
Фомич 2 минуты назад
"По всей видимости, Diehl Metal спутали с компанией того же холдинга Diehl Defence. Её производство находится в городе Юберлинген на юге Германии. "

Это как бы намек этим экстремистам?
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1k
Aleksei 20 минут назад
нельзя не поставить лайк.
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972
Maxim Russo Полчаса назад
Крымский мост, говорите? Ну-ну...
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1k
На_ник Полчаса назад
Это просто "Спартаковцы"(немецкая молодёжная организация в доГитлеровской германии) возобновили партизанские действия в связи с восстановлением ГДР!
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18k
a_komolow Полчаса назад
Гори гори ясно , что-бы не погасло!
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22
nikolai711 44 минуты назад
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930
Сосед ватажный 52 минуты назад
В Берлине горит оборонный металлургический заводПосмотреть
В Берлине горит оборонный металлургический завод
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79k
Viktor 57 минут назад
Чёта хреново горит!
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318
Влад Час назад
Не увидел ни одного пруфа на связь завода с Ирисом. Последняя(!) строчка -
"Немецкий BILD, впрочем, опровергает, что на горящем в Берлине заводе производят оружие."
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
у конченых гитлеровцев даже облака в виде свастики...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Петрову и Баширову уже медали и ордена наверно некуда вешать...молодцы.)
германские фашисты теперь не убьют пару беременных женщин.
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9k
Гвоздь Час назад
время постить двух любителей достопримечательностей
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17k
GROMOZEKA Час назад
Не тушите.
Пущщай догорает
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1464 поста (1392 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99397



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