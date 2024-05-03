В Берлине горит оборонный металлургический завод

Немецкий BILD также опровергает, что на горящем в Берлине заводе производят оружие, как сообщили ранее некоторые СМИ. На самом деле, это металлургический завод, где проводят рафинирование и гальванизацию металлов. На предприятии не производят оружия. По всей видимости, Diehl Metal спутали с компанией того же холдинга Diehl Defence. Её производство находится в городе Юберлинген на юге Германии. В берлинском Лихтерфельде у Diehl Defence располагается лишь один из офисов, - утверждает издание.

