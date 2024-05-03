В Берлине горит оборонный металлургический завод

В Берлине эпично полыхает завод оборонно-промышленной компании Diehl.
Здание завода Diehl выгорело вплоть до крыши, горение не получается взять под контроль, спасатели борются с огнем только снаружи сооружения, сообщил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель.
Мы пока не взяли горение под контроль... здание выгорело вплоть до крыши и часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше
, - сообщил Венцель в эфире немецкого телеканала Welt.
По его словам, пожарные тушат огонь только снаружи, изнутри огонь уже невозможно взять под контроль. Отмечается, что на месте работают около 160 пожарных, спасатели одеты в защитные костюмы.
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Кроме того, в некоторых цехах находится большое количество опасных химикатов, в том числе серная кислота и цианид меди, поэтому есть риск образования цианистого водорода, пишет Bild.
Пожар на заводе такой такой силы, что часть немецкой столицы завокло ядовитым дымом.
Некоторые источники намекают на диверсию, ведь в последнее время в Германии периодически горит что-то тем или иным образом связанное с политиками или "оборонкой".
30 апреля в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония произошел поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Вскоре после пожара на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее. Они объяснили свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине.
А газета Telegraph со ссылкой на представителя крупнейшей оборонной компании Британии BAE Systems на юге Уэльса сообщала о взрыве на заводе, где производятся снаряды для пополнения запасов в рамках заказа британского минобороны на фоне поставок Украине. Согласно изданию, о пострадавших не сообщалось, компания начала расследование. Впрочем, газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник отмечала, что взрыв мог произойти из-за разрыва снаряда на территории предприятия.
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Немецкий BILD также опровергает, что на горящем в Берлине заводе производят оружие, как сообщили ранее некоторые СМИ. На самом деле, это металлургический завод, где проводят рафинирование и гальванизацию металлов. На предприятии не производят оружия. По всей видимости, Diehl Metal спутали с компанией того же холдинга Diehl Defence. Её производство находится в городе Юберлинген на юге Германии. В берлинском Лихтерфельде у Diehl Defence располагается лишь один из офисов, - утверждает издание.
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Это как бы намек этим экстремистам?
"Немецкий BILD, впрочем, опровергает, что на горящем в Берлине заводе производят оружие."
германские фашисты теперь не убьют пару беременных женщин.
Пущщай догорает