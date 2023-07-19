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Трейлер фильма "Патхан. Схватка со смертью" (2023)

Трейлер фильма "Патхан. Схватка со смертью" (2023)

Автор:
19 июля 2023 14:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Шахрукх Кхан   Джон Абрахам   Дипика Падуконе   Гаутам Роде   Димпл Кападия   Ашутош Рана   Salman Khan   Гави Чахал   Шаджи Чаудхари   Сиддхант Гегадмал   Ситхарт Ананд   Индия   фильм   боевики   приключения   Ритик Рошан   2023   
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Спецагент Патхан получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу. Патхан вступает в смертельную битву, ставка в которой — будущее всей страны.

Страна: Индия

Жанр: боевик, приключения

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Шахрукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падуконе, Гаутам Роде, Димпл Кападия, Ашутош Рана, Салман Кхан, Ритик Рошан, Гави Чахал, Шаджи Чаудхари, Сиддхант Гегадмал

Режиссер: Ситхарт Ананд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Шахрукх Кхан   Джон Абрахам   Дипика Падуконе   Гаутам Роде   Димпл Кападия   Ашутош Рана   Salman Khan   Гави Чахал   Шаджи Чаудхари   Сиддхант Гегадмал   Ситхарт Ананд   Индия   фильм   боевики   приключения   Ритик Рошан   2023   
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7  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
2,5 минуты и ни одного танца? Сами смотрите такую чушь.
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404
Человек Разумный 19 минут назад
Куча слоумо, и других эффектов за стоимость аренды парковки персонала на последнем форсаже :) Если американцам можно бессмысленно все взрывать и ломать, почему бы в индии нельзя ? :)
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3k
Trilik Полчаса назад
Доберман, Бонд, Миссия невыполнима, Правдивая ложь... Часть сцен напоминают эти фильмы. Ещё в "чертогах разума" что-то всплывает, но ни как пока не вспоминается.
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16k
_delphin_ 48 минут назад
В русском кино Пахан чуть по другому выглядит)
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535
Vladimir Tolkunov Час назад
Срочно вызываем Евгения BadCommedian Баженова, на подмогу.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Умеют ведь снимать хорошее кино))
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764
Сергей Час назад
Смотрел этот фильм из-за того что часть фильма снимали на Байкале, забавное кино, писали что это самый кассовый индийский фильм этого года
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