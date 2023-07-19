Трейлер фильма "Патхан. Схватка со смертью" (2023)

Спецагент Патхан получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу. Патхан вступает в смертельную битву, ставка в которой — будущее всей страны.
Страна: Индия
Жанр: боевик, приключения
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Шахрукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падуконе, Гаутам Роде, Димпл Кападия, Ашутош Рана, Салман Кхан, Ритик Рошан, Гави Чахал, Шаджи Чаудхари, Сиддхант Гегадмал
Режиссер: Ситхарт Ананд
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