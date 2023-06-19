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Трейлер мультфильма "Герои волшебного леса" (2022)

Трейлер мультфильма "Герои волшебного леса" (2022)

Автор:
19 июня 2023 12:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бразилия   мультфильм   приключения   фэнтези   2022   Эль Абреу   Жулия Бените   Лоренцо Тарантелли   стенио гарсия   
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Отважные секретные агенты отправляются на поиски волшебной страны, чтобы спасти её от нападения злобных и сильных гигантов. В этом сложном и интересном пути им придётся объединиться и забыть разногласия, воссоединив магические силы противоположных королевств Солнца и Луны.

Страна: Бразилия

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 15 июня 2023

Роли озвучивали: Жулия Бените, Лоренцо Тарантелли, Стенио Гарсия

Режиссер: Эль Абреу

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бразилия   мультфильм   приключения   фэнтези   2022   Эль Абреу   Жулия Бените   Лоренцо Тарантелли   стенио гарсия   
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