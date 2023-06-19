Трейлер мультфильма "Герои волшебного леса" (2022)

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Отважные секретные агенты отправляются на поиски волшебной страны, чтобы спасти её от нападения злобных и сильных гигантов. В этом сложном и интересном пути им придётся объединиться и забыть разногласия, воссоединив магические силы противоположных королевств Солнца и Луны.
Страна: Бразилия
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 15 июня 2023
Роли озвучивали: Жулия Бените, Лоренцо Тарантелли, Стенио Гарсия
Режиссер: Эль Абреу
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