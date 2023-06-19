Трейлер фильма "Король неба" (2023)

На высоте весь исход полета зависит от точно выверенных действий пилота. Чтобы не допустить роковых ошибок и получить важные данные, испытатели день за днем сражаются со смертью. Смогут ли они выполнить задание и вернуться живыми домой к своим родным?
Страна: Китай
Жанр: боевик, драма
Дата выхода в России: 15 июня 2023
В ролях: Ван Ибо, Цзюнь Ху, Джоу Дунъюй, Юй Ши, Ю Бу, Юцзя Чжай, Цзичэнь Ван, Лу Синь, Тянь Чжуанчжуан, Тайшень Чэн, Ван Цинсян, Цзыци Чжао, Цихен Сунь, Пань Биньлун, Чжемин Цю, Сяонин Чжэн
Режиссер: Лю Сяоши
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