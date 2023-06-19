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Трейлер фильма "Король неба" (2023)

Трейлер фильма "Король неба" (2023)

Автор:
19 июня 2023 13:08
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   боевики   Цзюнь Ху   триллеры   Лю Сяоши   Ван Ибо   Джоу Дунъюй   Юй Ши   Ю Бу   Юцзя Чжай   Цзичэнь Ван   Лу Синь   Тянь Чжуанчжуан   Тайшень Чэн   Ван Цинсян   2023   Цзыци Чжао   Цихен Сунь   Пань Биньлун   Чжемин Цю   Сяонин Чжэн   
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На высоте весь исход полета зависит от точно выверенных действий пилота. Чтобы не допустить роковых ошибок и получить важные данные, испытатели день за днем сражаются со смертью. Смогут ли они выполнить задание и вернуться живыми домой к своим родным?

Страна: Китай

Жанр: боевик, драма

Дата выхода в России: 15 июня 2023

В ролях: Ван Ибо, Цзюнь Ху, Джоу Дунъюй, Юй Ши, Ю Бу, Юцзя Чжай, Цзичэнь Ван, Лу Синь, Тянь Чжуанчжуан, Тайшень Чэн, Ван Цинсян, Цзыци Чжао, Цихен Сунь, Пань Биньлун, Чжемин Цю, Сяонин Чжэн

Режиссер: Лю Сяоши

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 8.1

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   боевики   Цзюнь Ху   триллеры   Лю Сяоши   Ван Ибо   Джоу Дунъюй   Юй Ши   Ю Бу   Юцзя Чжай   Цзичэнь Ван   Лу Синь   Тянь Чжуанчжуан   Тайшень Чэн   Ван Цинсян   2023   Цзыци Чжао   Цихен Сунь   Пань Биньлун   Чжемин Цю   Сяонин Чжэн   
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1  комментарий
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Kostick Час назад
нафик, они все на одну морду лица. китайский топ-ган? спасибо, не надо)
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