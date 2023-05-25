Трейлер фильма "Беглец" (2023)

Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.