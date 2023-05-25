Трейлер фильма "Беглец" (2023)

Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 25 мая 2023
В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Бахадор Фолади, Али Фазал, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссэн-Уайт, Том Рис-Харрис, Кори Джонсон, Элнааз Нороузи, Рэй Харатян, Вассилис Коукалани, Хаким Джомах, Трэвис Фиммел, Марк Арнольд, Фахим Фазли, Фархад Багери, Ли Комли, Росс Беркли Симпсон
Режиссер: Рик Роман Во
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