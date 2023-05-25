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Трейлер фильма "Беглец" (2023)

Трейлер фильма "Беглец" (2023)

Автор:
25 мая 2023 13:35
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   боевики   триллеры   Трэвис Фиммел   Кори Джонсон   Али Фазал   Рик Роман Во   Навид Негабан   Бахадор Фолади   Оливия-Мэй Барретт   Нина Туссэн-Уайт   Том Рис-Харрис   Элнааз Нороузи   Рэй Харатян   Вассилис Коукалани   Хаким Джомах   Марк Арнольд   Фахим Фазли   Фархад Багери   Ли Комли   Росс Беркли Симпсон   2023   Джерард Батлер   
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Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 25 мая 2023

В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Бахадор Фолади, Али Фазал, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссэн-Уайт, Том Рис-Харрис, Кори Джонсон, Элнааз Нороузи, Рэй Харатян, Вассилис Коукалани, Хаким Джомах, Трэвис Фиммел, Марк Арнольд, Фахим Фазли, Фархад Багери, Ли Комли, Росс Беркли Симпсон

Режиссер: Рик Роман Во

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   боевики   триллеры   Трэвис Фиммел   Кори Джонсон   Али Фазал   Рик Роман Во   Навид Негабан   Бахадор Фолади   Оливия-Мэй Барретт   Нина Туссэн-Уайт   Том Рис-Харрис   Элнааз Нороузи   Рэй Харатян   Вассилис Коукалани   Хаким Джомах   Марк Арнольд   Фахим Фазли   Фархад Багери   Ли Комли   Росс Беркли Симпсон   2023   Джерард Батлер   
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