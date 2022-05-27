Трейлер фильма Остров призраков (2021)

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После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.
Страна: Великобритания
Жанр: мистика, ужасы
Дата выхода в России: 26 мая 2021
В ролях: Том Хьюз, Кейт Дики, Грета Скакки, Гайя Вайсс, Джейми Мэри Лири, Кенни Флокхарт
Режиссер: Рассел Оуэн
Жанр: мистика, ужасы
Дата выхода в России: 26 мая 2021
В ролях: Том Хьюз, Кейт Дики, Грета Скакки, Гайя Вайсс, Джейми Мэри Лири, Кенни Флокхарт
Режиссер: Рассел Оуэн
Источник:
АНТИФИШКИ
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