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Трейлер фильма Остров призраков (2021)

Трейлер фильма Остров призраков (2021)

Автор:
27 мая 2022 14:45
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Рассел Оуэн   Том Хьюз   Кейт Дики   Грета Скакки   Джейми Мэри Лири   Кенни Флокхарт   2021   фильм   ужасы   Мистические   Великобритания   Гайя Вайсс   
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После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.
Страна: Великобритания
Жанр: мистика, ужасы
Дата выхода в России: 26 мая 2021
В ролях: Том Хьюз, Кейт Дики, Грета Скакки, Гайя Вайсс, Джейми Мэри Лири, Кенни Флокхарт
Режиссер: Рассел Оуэн

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Рассел Оуэн   Том Хьюз   Кейт Дики   Грета Скакки   Джейми Мэри Лири   Кенни Флокхарт   2021   фильм   ужасы   Мистические   Великобритания   Гайя Вайсс   
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