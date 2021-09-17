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Трейлер фильма "Лес призраков: Сатор" (2019)

Трейлер фильма "Лес призраков: Сатор" (2019)

Автор:
17 сентября 2021 14:58
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2019   фильм   Джордан Грэм   Гэбриел Николсон   Джун Петерсон   Майкл Дэниел   Рэйчел Джонсон   Венди Тейлор   Аврора Лоу   ужасы   
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Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью свои права.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Гэбриел Николсон, Джун Петерсон, Майкл Дэниел, Рэйчел Джонсон, Венди Тейлор, Аврора Лоу
Режиссер: Джордан Грэм

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2019   фильм   Джордан Грэм   Гэбриел Николсон   Джун Петерсон   Майкл Дэниел   Рэйчел Джонсон   Венди Тейлор   Аврора Лоу   ужасы   
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56k
pynh 3 часа назад
Похоже на хижину в лесу

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7k
Ysik 3 часа назад
Мне кажется как-то эти фильмы уже не пугают, нужно что-то более зловещее и реалистичное, к примеру Фильм ужасов: "Мне только спросить". Про человека, у которого заболело горло и он решил сходить в городскую поликлинику. Мрачная атмосфера, мигающие лампы, бесконечные очереди, а при попытке сбежать из поликлинике, главный герой понимает, что ему не выбраться без бумаги из регистратуры, он постепенно сходит с ума и т.д. Фильм от создателей таких шедевров как :"Поставить на учет за 60 секунд", "Счет у дантиста", "Бесконечная история, часть 4 - отделение сбербанка" и других.
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37k
Андрей 3 часа назад
А есть ещё фильм "Призрачный лес". Тоже страшный с неожиданной развязкой.
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