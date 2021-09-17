Трейлер фильма "Лес призраков: Сатор" (2019)

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Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью свои права.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Гэбриел Николсон, Джун Петерсон, Майкл Дэниел, Рэйчел Джонсон, Венди Тейлор, Аврора Лоу
Режиссер: Джордан Грэм
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Гэбриел Николсон, Джун Петерсон, Майкл Дэниел, Рэйчел Джонсон, Венди Тейлор, Аврора Лоу
Режиссер: Джордан Грэм
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