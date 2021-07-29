Трейлер фильма "Полночь на злаковом поле" (2021)

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Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.
Страна: США
Жанр: триллер, детектив, криминал
Дата выхода в России: 5 августа 2021
В ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Лукас Хаас, Брюс Уиллис, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби
Режиссер: Рэндолл Эмметт
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 4.9
Жанр: триллер, детектив, криминал
Дата выхода в России: 5 августа 2021
В ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Лукас Хаас, Брюс Уиллис, Кэйтлин Кармайкл, Олив Элиз Аберкромби
Режиссер: Рэндолл Эмметт
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 4.9
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Метки: видео кино трейлер сша 2021 фильм детективы меган фокс Эмиль Хирш Лукас Хаас Кэйтлин Кармайкл триллеры Олив Элиз Аберкромби криминальный брюс уиллис
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