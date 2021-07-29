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Трейлер фильма "Полночь на злаковом поле" (2021)

Трейлер фильма "Полночь на злаковом поле" (2021)

Автор:
29 июля 2021 14:58
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   детективы   меган фокс   Эмиль Хирш   Лукас Хаас   Кэйтлин Кармайкл   триллеры   Олив Элиз Аберкромби   криминальный   брюс уиллис   
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Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   детективы   меган фокс   Эмиль Хирш   Лукас Хаас   Кэйтлин Кармайкл   триллеры   Олив Элиз Аберкромби   криминальный   брюс уиллис   
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4  комментария
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2k
Денис 2 часа назад
Да он в сети уже есть, фильм на один раз.
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47k
Albert GER 7 минут назад
Постарел Брюс. В таком дерьме стал сниматься. В трубу с зажигалкой уже не вмещается)))
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68
Yuri Manchenko Час назад
Меган Фокс скатилась до уровня, старого пердуна брюса.
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