"На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов

Несчастные животные задыхались в душном багажнике, и полицейские принялись отпаивать баранов водой. Мигрантам тоже уделили внимание - и не зря.
Сотрудники постовой службы остановили автомобиль на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга и попросили открыть багажник. Там нашли двух тяжело дышавших баранов со связанными ногами. В салоне тоже было многолюдно - пятеро мигрантов из Узбекистана испуганно смотрели на правоохранителей. Оказалось, что разрешение на право нахождения в России есть лишь у двух из них. У баранов документов не спросили - просто пожалели животных и попытались напоить их из бутылки водой.
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Мигрантов доставили в полицейский участок, где составили протоколы о нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Как сообщается в паблике "Дорожный инспектор" в ВК, баранов тоже привезли туда.
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Пока выяснялись обстоятельства, владельцы каршерингового авто узнали о провозе необычных пассажиров, напомнили про штраф 20000 рублей за перевозку животных и пообещали выставить счет владельцу аккаунта.
Помимо прочего, нарушители миграционного законодательства также заплатят штраф, после уплаты которого будут депортированы на родину. Конфисковать баранов, увы, не получилось, и дальнейшая их судьба неизвестна.
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Зачем обзываетесь?
Культурные типа?
Кишлак вам плохо?
В России в деревне бывали?...
То говно что вы покупаете а пятерочке и живым то ни когда не было, не то что в багажнике!
И далеко не все узбеки являются таджиками!
А вот это правильно и так должно быть везде и всегда. Как только выяснилось, что у человека вообще нет права находиться в Стране - депортационная тюрьма, и уже там дожидаться рейса на родину.