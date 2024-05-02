"На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов

Сотрудники постовой службы остановили автомобиль на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга и попросили открыть багажник. Там нашли двух тяжело дышавших баранов со связанными ногами. В салоне тоже было многолюдно - пятеро мигрантов из Узбекистана испуганно смотрели на правоохранителей. Оказалось, что разрешение на право нахождения в России есть лишь у двух из них. У баранов документов не спросили - просто пожалели животных и попытались напоить их из бутылки водой.



