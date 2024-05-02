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"На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов

"На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов

Автор:
02 мая 2024 06:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   административный протокол   бараны   каршеринг   мигранты   незаконное пребывание на территории России   штраф   
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Несчастные животные задыхались в душном багажнике, и полицейские принялись отпаивать баранов водой. Мигрантам тоже уделили внимание - и не зря.

Сотрудники постовой службы остановили автомобиль на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга и попросили открыть багажник. Там нашли двух тяжело дышавших баранов со связанными ногами. В салоне тоже было многолюдно - пятеро мигрантов из Узбекистана испуганно смотрели на правоохранителей. Оказалось, что разрешение на право нахождения в России есть лишь у двух из них. У баранов документов не спросили - просто пожалели животных и попытались напоить их из бутылки водой.


Мигрантов доставили в полицейский участок, где составили протоколы о нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Как сообщается в паблике "Дорожный инспектор" в ВК, баранов тоже привезли туда.


Пока выяснялись обстоятельства, владельцы каршерингового авто узнали о провозе необычных пассажиров, напомнили про штраф 20000 рублей за перевозку животных и пообещали выставить счет владельцу аккаунта.


Помимо прочего, нарушители миграционного законодательства также заплатят штраф, после уплаты которого будут депортированы на родину. Конфисковать баранов, увы, не получилось, и дальнейшая их судьба неизвестна.

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Метки: Санкт-Петербург   административный протокол   бараны   каршеринг   мигранты   незаконное пребывание на территории России   штраф   
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12  комментариев
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17k
Patmaz 56 минут назад
По факту, в машине было семь баранов.
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607
Тордион 5 минут назад
Вообще ничего вам не сделали!
Зачем обзываетесь?
Культурные типа?
Кишлак вам плохо?
В России в деревне бывали?...
То говно что вы покупаете а пятерочке и живым то ни когда не было, не то что в багажнике!
И далеко не все узбеки являются таджиками!
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7k
livaneth 6 минут назад
Помимо прочего, нарушители миграционного законодательства также заплатят штраф, после уплаты которого будут депортированы на родину.
А вот это правильно и так должно быть везде и всегда. Как только выяснилось, что у человека вообще нет права находиться в Стране - депортационная тюрьма, и уже там дожидаться рейса на родину.
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437
Alex 13 минут назад
Дальнейшая судьба баранов:
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146k
parallax 50 минут назад
Можно вывезти таджика из кишлака, но невозможно вывести кишлак из таджика.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
хорошо там Беглов у себя их пристроил..живут в кайф..на их Родине вообще есть каршеринг)
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11k
MakDag 52 минуты назад
Это их девушки были.
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Schreibikus
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