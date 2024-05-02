Кот испортил натяжной потолок в доме хозяев

Никто не знает о домочадцах больше, чем домашние котики. Они всегда следят за людьми и выбирают порой для этого очень странные наблюдательные пункты, как у котофея из этого видео.

Из всех мест в доме самым лучшим ему показался натяжной потолок. Во-первых, это отличное укромное место, а во-вторых, угол обзора там превосходный. Можно и на миску с кормом смотреть, и на любимого хозяина. Котейка все видит, и ничто не может скрыться от его взора.