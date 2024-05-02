FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2334 поста • 514 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот испортил натяжной потолок в доме хозяев

Кот испортил натяжной потолок в доме хозяев

Автор:
02 мая 2024 08:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   потолок   
856
1
1

На видео попал нахальный кот, который испортил натяжной потолок в доме хозяев. Питомец сделал из него идеальный наблюдательный пункт.

Никто не знает о домочадцах больше, чем домашние котики. Они всегда следят за людьми и выбирают порой для этого очень странные наблюдательные пункты, как у котофея из этого видео.

Из всех мест в доме самым лучшим ему показался натяжной потолок. Во-первых, это отличное укромное место, а во-вторых, угол обзора там превосходный. Можно и на миску с кормом смотреть, и на любимого хозяина. Котейка все видит, и ничто не может скрыться от его взора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   потолок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
surgy Полчаса назад
Хозяева такие, да ты достал со своими выходками))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3556 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

631810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку
В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#аварии#животные#история#сарказм#трагедия#США#Жизнь
#автомир#ДТП#фото#драка#СУД#криминал#алкоголь#в мире
#машина#авто аварии#Прикол#кот#полиция#новости#Разное#несчастный случай
Наши медики – опять первые в мире Наши медики – опять первые в мире Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Кот бодро взбирается по лестнице на кровати В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как... Оживший герой мема "ЪУЪ" Оживший герой мема "ЪУЪ" Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот стащил бургер со столика в ресторане

На что жалуетесь?

Вернуться