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Сообщество Без кота и жизнь не та 2334 поста • 514 подписчиков подписаться
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Минута из жизни кота

Минута из жизни кота

Автор:
02 мая 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   в мире   животные   кот   кошка   прокулка   
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Минутное приключение кота с камерой на шее. Почувствуй себя котиком!

Всем нам иногда очень хочется посмотреть на мир глазами наших любимых пушистиков. Понять, что они делают, чем интересуются и как проводят свои беззаботные деньки. И замечательный пушистый видеоблогер из этого ролика предоставил нам эту возможность.

Правда, котик сделал это не сам, а с помощью своего хозяина. Тот купил маленькую камеру и повесил ее на любимчика. Дальше дело оставалось за самым малым — отпустить котофея и понаблюдать за тем, что он делает. Как и ожидалось, будни у пушистика очень интересные и насыщенные. Он успевает и с друзьями увидеться, и паучков ловить и конечно же точить свои коготки при первой удобной возможности.

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Метки: Видео   в мире   животные   кот   кошка   прокулка   
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2  комментария
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Сергей Полчаса назад
Блин! Уже и до котиков добралась пендосская привычка вертикального видео.
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bo 20 минут назад
Нужно больше котостримов!!!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3556 в горячем)

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