Всем нам иногда очень хочется посмотреть на мир глазами наших любимых пушистиков. Понять, что они делают, чем интересуются и как проводят свои беззаботные деньки. И замечательный пушистый видеоблогер из этого ролика предоставил нам эту возможность.

Правда, котик сделал это не сам, а с помощью своего хозяина. Тот купил маленькую камеру и повесил ее на любимчика. Дальше дело оставалось за самым малым — отпустить котофея и понаблюдать за тем, что он делает. Как и ожидалось, будни у пушистика очень интересные и насыщенные. Он успевает и с друзьями увидеться, и паучков ловить и конечно же точить свои коготки при первой удобной возможности.