Мужчина, спасая пса, пострадал от аттракциона

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В Сан-Паулу посетители ярмарки стали свидетелями неприятного инцидента. Мужчина, ожидавший своей очереди на аттракцион, попытался спасти пса. Однако он немного не рассчитал и пострадал от аттракциона.
31-летний бразилец был сбит маятниковым аттракционом на ярмарке, когда пытался спасти неожиданно появившегося в рабочей зоне аттракциона маленького пса.Как уточняют СМИ, молодой человек, ожидая своей очереди, сидел на ступеньках, а затем бросился спасать животное.
Любитель острых ощущений с травмой ноги был отправлен в больницу. В настоящее время полиция расследует инцидент.
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