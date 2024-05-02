Мужчина, спасая пса, пострадал от аттракциона

31-летний бразилец был сбит маятниковым аттракционом на ярмарке, когда пытался спасти неожиданно появившегося в рабочей зоне аттракциона маленького пса.Как уточняют СМИ, молодой человек, ожидая своей очереди, сидел на ступеньках, а затем бросился спасать животное.

Любитель острых ощущений с травмой ноги был отправлен в больницу. В настоящее время полиция расследует инцидент.