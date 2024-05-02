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Мужчина, спасая пса, пострадал от аттракциона

Мужчина, спасая пса, пострадал от аттракциона

Автор:
02 мая 2024 07:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Видео   Пёс   аттракцион   в мире   инцидент   собака   
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В Сан-Паулу посетители ярмарки стали свидетелями неприятного инцидента. Мужчина, ожидавший своей очереди на аттракцион, попытался спасти пса. Однако он немного не рассчитал и пострадал от аттракциона.

31-летний бразилец был сбит маятниковым аттракционом на ярмарке, когда пытался спасти неожиданно появившегося в рабочей зоне аттракциона маленького пса.Как уточняют СМИ, молодой человек, ожидая своей очереди, сидел на ступеньках, а затем бросился спасать животное.

Любитель острых ощущений с травмой ноги был отправлен в больницу. В настоящее время полиция расследует инцидент.

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Метки: Бразилия   Видео   Пёс   аттракцион   в мире   инцидент   собака   
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