Так вкуснее: кролик опрокинул миску с едой

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Кролик взбунтовался против посуды и решил есть корм с ковра. Видимо, так вкуснее.
В наше время можно бунтовать против всего подряд. Вот и зверек из этого видео не стал исключением. В то время, когда хозяева пытались обеспечить ему комфортный прием пищи, наложив корм в миску, для ушастого это оказалось лишь медвежьей услугой. Поэтому он без зазрения совести опрокинул миску и продолжил свою трапезу прямо с ковра.
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