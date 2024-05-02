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Так вкуснее: кролик опрокинул миску с едой

Так вкуснее: кролик опрокинул миску с едой

Автор:
02 мая 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кролик   миска   
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Кролик взбунтовался против посуды и решил есть корм с ковра. Видимо, так вкуснее.

В наше время можно бунтовать против всего подряд. Вот и зверек из этого видео не стал исключением. В то время, когда хозяева пытались обеспечить ему комфортный прием пищи, наложив корм в миску, для ушастого это оказалось лишь медвежьей услугой. Поэтому он без зазрения совести опрокинул миску и продолжил свою трапезу прямо с ковра.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кролик   миска   
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1  комментарий
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DHC Час назад
Всё по плану. Не поваляешь - не поешь. )
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Себастьян Перейра
  • 3187 постов (3072 в горячем)

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