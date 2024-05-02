Так вкуснее: кролик опрокинул миску с едой

В наше время можно бунтовать против всего подряд. Вот и зверек из этого видео не стал исключением. В то время, когда хозяева пытались обеспечить ему комфортный прием пищи, наложив корм в миску, для ушастого это оказалось лишь медвежьей услугой. Поэтому он без зазрения совести опрокинул миску и продолжил свою трапезу прямо с ковра.