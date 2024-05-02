FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2334 поста • 514 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот ласково будит хозяйку

Кот ласково будит хозяйку

Автор:
02 мая 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   милота   пробуждение   хозяйка   
1641
1
1

Котики всегда знают, чего хотят и как это получить. Особенно когда дело касается пробуждения их любимых хозяев.

Практически все владельцы котиков знакомы с утренними концертами любимцев из-за пустой мисочки. Редкий котик не будет устраивать скандал из-за такой оплошности человека. Однако, стоит признать, что есть те, кто более деликатно намекает человеку на его ошибку. Например, герой этого ролика.

Он не устраивает концерты, не бегает и даже не бунтует против владельцев. Котейка поступает намного хитрее. Он приходит к спящей хозяйке и начинает ее ласково будить. Гладить лапкой, целовать в носик и всячески ласкаться. После такого милого будильника любимой человек первым делом поспешит наполнить тарелку котика вкусностями. И дополнительным лакомством.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   животные   кот   милота   пробуждение   хозяйка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
740
Алексей Саушкин 2 часа назад
Какая прелесть !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
Mexanik79 16 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Полчаса назад
у меня котэ рядом ляжет, не трогает, но трактор свой включит так, что хочешь не хочешь, но спать ты точно не будешь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
САР 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3187 постов (3072 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

979544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку
В Ростовской области иностранец из ружья расстрелял 17-летнюю девушку
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура
В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#аварии#животные#история#сарказм#трагедия#США#Жизнь
#автомир#ДТП#фото#драка#СУД#криминал#алкоголь#в мире
#машина#авто аварии#Прикол#кот#полиция#новости#Разное#несчастный случай
Наши медики – опять первые в мире Наши медики – опять первые в мире Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука

На что жалуетесь?

Вернуться