Кот ласково будит хозяйку

Практически все владельцы котиков знакомы с утренними концертами любимцев из-за пустой мисочки. Редкий котик не будет устраивать скандал из-за такой оплошности человека. Однако, стоит признать, что есть те, кто более деликатно намекает человеку на его ошибку. Например, герой этого ролика.

Он не устраивает концерты, не бегает и даже не бунтует против владельцев. Котейка поступает намного хитрее. Он приходит к спящей хозяйке и начинает ее ласково будить. Гладить лапкой, целовать в носик и всячески ласкаться. После такого милого будильника любимой человек первым делом поспешит наполнить тарелку котика вкусностями. И дополнительным лакомством.