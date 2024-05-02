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Медведь атаковал автомобиль с туристами

Медведь атаковал автомобиль с туристами

Автор:
02 мая 2024 07:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Япония   в мире   животные   турист   
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В Японии медведь напал на легковой автомобиль с двумя туристами. К счастью, никто не пострадал.

Разъярённый дикий зверь бросился к легковому автомобилю, прокладывающему маршрут по заповедным местам Хигасибае (город Немуро, остров Хоккайдо, Япония).

Косолапый обитатель леса решил предотвратить нарушение границ своих владений и напал на транспортное средство с двумя туристами в салоне. Видеорегистратор запечатлел момент атаки, закончившийся повреждениями автомобиля.

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Метки: Видео   Медведь   Япония   в мире   животные   турист   
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4  комментария
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19k
Mexanik79 24 минуты назад
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14k
Sapsan 56 секунд назад
Не думал что в Японии есть такие крупные бурые медведи. Обычно там обитают панды
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18k
Сергей 2 минуты назад
Консервы сами приехали!))
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15k
котегRUS 49 минут назад
это медведица...
она со страху...
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