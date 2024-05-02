Медведь атаковал автомобиль с туристами

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В Японии медведь напал на легковой автомобиль с двумя туристами. К счастью, никто не пострадал.
Разъярённый дикий зверь бросился к легковому автомобилю, прокладывающему маршрут по заповедным местам Хигасибае (город Немуро, остров Хоккайдо, Япония).
Косолапый обитатель леса решил предотвратить нарушение границ своих владений и напал на транспортное средство с двумя туристами в салоне. Видеорегистратор запечатлел момент атаки, закончившийся повреждениями автомобиля.
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