FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12743 поста • 1292 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Город тайн: Исчезнувшая" (2024)

Трейлер фильма "Город тайн: Исчезнувшая" (2024)

Автор:
16 апреля 2024 16:28
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джереми Линдсей Тейлор   Жаклин Маккензи   США   Ричард Роксбург   СиСи Стрингер   фильм   триллеры   Анна Торв   Деборра-Ли Фернесс   Робин МакЛиви   Люси Анселл   Тони Бриггс   Эш Рикардо   Кен Рэдли   Ингрид Торелли   Матильда Мэй Поузи   Австралия   Эрик Бана   Роберт Коннолли   
881
1
1

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает.

Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

Страна: Австралия, США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Эрик Бана, Жаклин МакКензи, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, СиСи Стрингер, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Люси Анселл, Тони Бриггс, Эш Рикардо, Кен Рэдли, Ингрид Торелли, Матильда Мэй Поузи

Режиссер: Роберт Коннолли

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джереми Линдсей Тейлор   Жаклин Маккензи   США   Ричард Роксбург   СиСи Стрингер   фильм   триллеры   Анна Торв   Деборра-Ли Фернесс   Робин МакЛиви   Люси Анселл   Тони Бриггс   Эш Рикардо   Кен Рэдли   Ингрид Торелли   Матильда Мэй Поузи   Австралия   Эрик Бана   Роберт Коннолли   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1688 постов (1647 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283447



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
На мотике главное не скорость, а умение удержать равновесие

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#аварии#забавно#кот#США#позитив#кино#кошка
#животные#автомобили#Юмор#ДТП#история#Китай#Автовсячина#факты#милота#Еда
#Прикол#автомир#интересно#авто аварии#люди#криминал#знаменитости#интересное#Спасение#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться