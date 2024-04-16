Трейлер фильма "Город тайн: Исчезнувшая" (2024)

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает.
Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
Страна: Австралия, США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Эрик Бана, Жаклин МакКензи, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, СиСи Стрингер, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Люси Анселл, Тони Бриггс, Эш Рикардо, Кен Рэдли, Ингрид Торелли, Матильда Мэй Поузи
Режиссер: Роберт Коннолли
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