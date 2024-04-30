Тысячи многоножек устроили миграцию на Тайване

Ян Сяочжун, гид с близлежащей рекреационной фермы Сиба, обнаружил многоножек, когда вел туристическую группу по лесной дороге Далу в субботу, 27 апреля. Сначала люди приняли насекомых за сухую траву.

Рой многоножек, ползающих по земле, растянувшийся примерно на 40–50 метров. За свои 11 лет работы гидом мужчина впервые увидел такую большую движущуюся группу насекомых.