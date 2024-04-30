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Тысячи многоножек устроили миграцию на Тайване

Тысячи многоножек устроили миграцию на Тайване

Автор:
30 апреля 2024 05:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Тайвань   засуха   землетрясение   многоножки   насекомые   туристы   
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Чем можно заняться утром вторника? Например, просмотром многоножек. Да, идея так себе, но после таких кадров начинаешь радоваться тому, что ты сейчас дома, а не в лесу Западного Тайваня.

Ян Сяочжун, гид с близлежащей рекреационной фермы Сиба, обнаружил многоножек, когда вел туристическую группу по лесной дороге Далу в субботу, 27 апреля. Сначала люди приняли насекомых за сухую траву.


Рой многоножек, ползающих по земле, растянувшийся примерно на 40–50 метров. За свои 11 лет работы гидом мужчина впервые увидел такую большую движущуюся группу насекомых.


Это явление крайне редкое, дело в том, что многоножки не мигрируют вообще в принципе. Нет у них такой особенности. Но что случилось с этими насекомыми совершенно непонятно. Тайваньцы беспокоятся, что такое поведение предвещает мощное землетрясение.


Центральное метеорологическое управление Тайваня заверило общественность, что «нет необходимости в чрезмерной панике», подчеркнув, что землетрясения нельзя предсказать, основываясь только на этом явлении.


Ву Ливэй, адъюнкт-профессор Тайваньского университета Тунхай на факультете наук о жизни, отметил, что миграция многоножек не является чем-то необычным для живых существ, добавив: «Такие миграции обычно происходят в ответ на значительные изменения в окружающей среде, такие как нехватка продовольствия или экологические сдвиги».





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Метки: Видео   Тайвань   засуха   землетрясение   многоножки   насекомые   туристы   
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2  комментария
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146k
parallax 44 минуты назад
Мне это что-то сильно напоминает.
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11k
MakDag 21 минуту назад
В "Kari" распродажа.
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