Амурский трионикс: русская черепаха, которая перешла на тёмную сторону

Если бы радиоактивная слизь вместо тех самых братьев-черепашек попала на наших триониксов, никаких Шреддеров бы не понадобилось. Эти товарищи сами бы всех кошмарили! Познакомьтесь с самой опасной черепахой России — дальневосточным триониксом! Просим любить, жаловать и обходить десятой дорогой.
Дальневосточный, или амурский трионикс, — очень своеобразный представитель всей черепашьей братии нашей необъятной. Странностей у них сразу две: внешний вид и абсолютная ненависть ко всему окружающему. И если первое хоть как-то можно объяснить эволюцией, то второе придётся принять как данность.
Триониксы выглядят как карикатурный гибрид блина, черепахи и буратино. В среднем это небольшая тортилла — до 25 сантиметров в длину и 4 килограмм веса. Но поверьте, вы и малышу рады не будете.
Привычной нам крепкой брони у триониксов нет. Вместо этого спина животины, как и вся тушка, покрыта кожей. Под ней есть парочка окостеневших и хрящевых щитков, но на полноценный панцирь эта конструкция не тянет. Действительно, зачем нужна броня, если лучшая защита — это нападение? Плоский мягкий панцирь помогает рептилии маскироваться в мутных стоячих водоёмах. Никто и не подумает, что поросший илом камушек способен откусить чью-то голову.
Голова самого трионикса — штука нетривиальная. Все её функции направлены на аннигилирование окружающей живности. Вместо зубов — прочные роговые челюсти. Стоит черепахе кого-то схватить, обратно она уже не отпустит. Трионикс сомкнёт пасть и утащит добычу под воду. Там рептилия сразу откусывает жертве голову. Чтоб не дрыгалась.
Кровавые ужасы черепаха вершит, не сдвигаясь с места. Как? С помощью шеи, длина которой равна длине тела! С ловкостью ниндзя черепаха достаёт носом до собственной пятой точки. Беспечная жертва, проплывающая у поверхности, даже не заметит, как челюсти-капканы окажутся в опасной близости.
Трионикс способен провести в засаде до 15 часов! В этом ему помогает смешной нос-пипетка и «ротовые жабры». С первым всё понятно: черепах вытягивает голову, дотягивается хоботком до поверхности и дышит, как через трубочку. Вторая особенность интереснее: в глотке триониксов есть специальные выросты слизистой — папиллы. Они работают почти как жабры рыб: поглощают кислород, а выделяют углекислый газ и аммиак. Для того, чтобы «подышать», черепахе нужно просто открыть рот.
Наверняка, если вы дочитали до этого момента, желание покупаться в речке у вас намертво отпало. Но спешим обрадовать: в России трионикса можно встретить только в Амурской, Хабаровской областях, в Приморском крае и Еврейском автономном округе. Если вам вдруг посчастливилось жить где-то там, тоже сильно бояться не стоит: в города животина не заходит. Её ареал ограничивается тихими спокойными и тёплыми водоёмами с пологими берегами, песчаным дном и малым количеством водорослей.
К своим вторым половинкам триониксы относятся также жестко, как и к добыче. Самцы, отыскав самку, хватают её и делают все свои самцовые дела. После спаривания два месяца самка ходит беременная, после чего начинает подыскивать местечко для гнезда. Будущий папаша никаких алиментов не платит, за детьми не смотрит и вообще делает вид, что это не он.
Гнездо располагается на возвышенности, неподалёку от родного водоёма. Обычно это просто неглубокая ямка. За один сезон самка может сделать до трёх таких гнездовий по 18-75 яиц в каждой. За яйцами она не следит. Вылупятся через 1-2 месяца, значит молодцы, нет — такова жизнь.
На этом жизненном этапе гибнет больше всего (а иногда до 100%) триониксов. На яйца этих черепах охотятся не только дикие звери и птицы, но и люди: местные жители собирают их как деликатес. Делать этого, кстати, нельзя — на сегодня дальневосточные черепахи считаются исчезающим видом и строго охраняются.
Источник:
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Вот те на! Сначала уговаривал нас, что эта тварь - исчадие ада, а потом, оказывается, это няшка и её надо охранять.
А почему их разводить нельзя, как осетровых?
Быстро бы популяция воостановилась