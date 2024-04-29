Амурский трионикс: русская черепаха, которая перешла на тёмную сторону

Наверняка, если вы дочитали до этого момента, желание покупаться в речке у вас намертво отпало. Но спешим обрадовать: в России трионикса можно встретить только в Амурской, Хабаровской областях, в Приморском крае и Еврейском автономном округе. Если вам вдруг посчастливилось жить где-то там, тоже сильно бояться не стоит: в города животина не заходит. Её ареал ограничивается тихими спокойными и тёплыми водоёмами с пологими берегами, песчаным дном и малым количеством водорослей.