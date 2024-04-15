Трейлер фильма "Собачья жизнь: Друзья навек" (2023)

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Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.
Страна: Китай
Жанр: драма
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
Роли озвучивали: Янь Ни, Джеки У, Тань Сунъюнь, Чжао Сяотан, Лу Гао, Цзян Лун, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Юй Сяовэй, Лю Яцзинь, Лю Япэн, Ю Келвин
Режиссер: Ван Сяоле
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