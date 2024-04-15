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Трейлер фильма "Собачья жизнь: Друзья навек" (2023)

Трейлер фильма "Собачья жизнь: Друзья навек" (2023)

Автор:
15 апреля 2024 15:49
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Джеки У   драмы   Ван Сяоле   Янь Ни   Тань Сунъюнь   Чжао Сяотан   Лу Гао   Цзян Лун   Фэн Лэй   Ли Хучэн   Юй Сяовэй   Лю Яцзинь   Лю Япэн   Ю Келвин   2023   
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Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

Страна: Китай

Жанр: драма

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

Роли озвучивали: Янь Ни, Джеки У, Тань Сунъюнь, Чжао Сяотан, Лу Гао, Цзян Лун, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Юй Сяовэй, Лю Яцзинь, Лю Япэн, Ю Келвин

Режиссер: Ван Сяоле

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Джеки У   драмы   Ван Сяоле   Янь Ни   Тань Сунъюнь   Чжао Сяотан   Лу Гао   Цзян Лун   Фэн Лэй   Ли Хучэн   Юй Сяовэй   Лю Яцзинь   Лю Япэн   Ю Келвин   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1686 постов (1645 в горячем)
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