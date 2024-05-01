"Потные" онигири: в Японии предлагают отведать рис из подмышки девушки

Японцы - те еще извращенцы. Продавать ношеные трусы им показалось недостаточно - теперь в местных ресторанах подают рисовые шарики, слепленные потными подмышками поварих.
Онигири – классическая японская еда из варёного риса, внутри которого находится начинка. Блюдо в виде шариков или треугольников обычно лепят руками, но для особенных ценителей в местных ресторанах придумали новое блюдо.
Рис помещают в подмышку молодой девушки, которая придавливает массу, сообщая ей нужную форму. В результате получается не совсем шар с пикантной приправой в виде пота поварихи.
Такие онигири продают по цене в 10 раз дороже обычных, но это никого не смущает - деликатес пользуется изрядным спросом.
Все поварихи проходят медосмотр и могут поручиться за своё здоровье. Для брезгливых также сообщают, что перед лепкой девушка дезинфицирует подмышку салфеткой.
Те, кто ел эти онигири, рассказывают, что на вкус они ровно такие же, как традиционные.
Просто, возможно, сам факт, что шарик полежал в потной подмышке девушки, делает эту еду более желанной и возбуждающей. Впрочем, есть и негативные отзывы о "потных" онигири - один из японцев пожаловался, что рисовые шарики, доставленные домой из ресторана, быстро испортились и имели невыносимый запах.
Некоторые заведения, как сообщают СМИ, предлагают посетителям понаблюдать за приготовлением онигири на открытой зоне кухни.
Источник:
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Иронично
Пусть дальше благодарят пиндосов за уничтожение нации! Кстати, почему никто не предъявляет Путину за ядерную бомбардировку джапов?
Простите, неправ! Уже предъявляют.
10 раз дороже.
дегенерируют япошки,...
https://masakaru.ru/seksualnye-zatejniki-japoncy/fakty/v-japonii-dostigli-rekordnogo-urovnja-sluchai-bytovogo-nasilija-domogatelstv-i-pornomesti-2024.html?ysclid=lvnndi4tin570991579https://masakaru.ru/seksualnye-zatejniki-japoncy/fakty/v-japonii-dostigli-rekordnogo-urovnja-sluchai-bytovogo-nasilija-domogatelstv-i-pornomesti-2024.html?ysclid=lvnndi4tin570991579
Реальная история, ибо участником был непосредственно я. Служил в армии, друг у меня был узбек еще с учебки. И вот Алишер получает посылку из дома, а там всякого разного чего я и не видел-то никогда. Крысить от эскадрильи нельзя, но открывали посылку мы с ним первыми. И вот вижу какие-то мелкие (3-4см) твердые шарики, "это чего такое? - Это катык, сыр такой соленый"-вещает Алёша. О! Под пивко самое то! Но! Как уберечь от мгновенного поедания остальными? Тут я с таинственным видом рассказываю пацанам, что Алишер мне открыл секрет изготовления катыка, что,дескать, узбекские женщины скатывают его в шарики в подмышках, поэтому он такой соленый и надо быть поаккуратнее, чтобы волоса не проглотить. Никто пробовать тогда не рискнул, а мы пивка попили, благо Алёша не был упоротым мусульманином (но пили под крышей и после захода солнца на всякий случай).
А вы говорите "онигири"...
А вас просто развели.))
- Это вы еще не видели, как он перцы фарширует!
Просто в Японии это максимально массово.
Вообще там извращения, чуть ли национальная культура.