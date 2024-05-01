"Потные" онигири: в Японии предлагают отведать рис из подмышки девушки

Те, кто ел эти онигири, рассказывают, что на вкус они ровно такие же, как традиционные.

Просто, возможно, сам факт, что шарик полежал в потной подмышке девушки, делает эту еду более желанной и возбуждающей. Впрочем, есть и негативные отзывы о "потных" онигири - один из японцев пожаловался, что рисовые шарики, доставленные домой из ресторана, быстро испортились и имели невыносимый запах.