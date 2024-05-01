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"Потные" онигири: в Японии предлагают отведать рис из подмышки девушки

"Потные" онигири: в Японии предлагают отведать рис из подмышки девушки

Автор:
01 мая 2024 11:14
Сообщество : Еда
Метки: Япония   извращение в еде   онигири   рестораны   рисовые шарики   японцы   
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Японцы - те еще извращенцы. Продавать ношеные трусы им показалось недостаточно - теперь в местных ресторанах подают рисовые шарики, слепленные потными подмышками поварих.

Онигири – классическая японская еда из варёного риса, внутри которого находится начинка. Блюдо в виде шариков или треугольников обычно лепят руками, но для особенных ценителей в местных ресторанах придумали новое блюдо.


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Рис помещают в подмышку молодой девушки, которая придавливает массу, сообщая ей нужную форму. В результате получается не совсем шар с пикантной приправой в виде пота поварихи.



Такие онигири продают по цене в 10 раз дороже обычных, но это никого не смущает - деликатес пользуется изрядным спросом.

Все поварихи проходят медосмотр и могут поручиться за своё здоровье. Для брезгливых также сообщают, что перед лепкой девушка дезинфицирует подмышку салфеткой.



Те, кто ел эти онигири, рассказывают, что на вкус они ровно такие же, как традиционные.

Просто, возможно, сам факт, что шарик полежал в потной подмышке девушки, делает эту еду более желанной и возбуждающей. Впрочем, есть и негативные отзывы о "потных" онигири - один из японцев пожаловался, что рисовые шарики, доставленные домой из ресторана, быстро испортились и имели невыносимый запах.


Некоторые заведения, как сообщают СМИ, предлагают посетителям понаблюдать за приготовлением онигири на открытой зоне кухни.

Источник:

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Метки: Япония   извращение в еде   онигири   рестораны   рисовые шарики   японцы   
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39  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Нация самураев, превратилась в нацию мутантов-извращенцев, которые благодарят США за бомбардировку Хиросимы.
Иронично
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1k
Darki 8 минут назад
Можно им ещё идею подкинуть как перец фаршировать,но там повар-мужик нужен
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1k
Павел 8 минут назад
Мутаки они и в Японии мутаки
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9k
Vалѣнтиныч 10 минут назад
Полный эффект от проникающей (и наведённой) радиации в Японии прочувствуют через 100- 150 лет после "хиросаки". Генетические мутации - вещь не быстрая. Пока- цветочки... Но тут накладывается Фукусима...

Пусть дальше благодарят пиндосов за уничтожение нации! Кстати, почему никто не предъявляет Путину за ядерную бомбардировку джапов?
Простите, неправ! Уже предъявляют.
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11k
Garpia121 16 минут назад
Не перестают удивлять своей шизоидностью.
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1k
Aleksei 19 минут назад
подмышки-мелочи. скоро начнут пи@#й лепить.. и стоить будет ещё

10 раз дороже.

дегенерируют япошки,...
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−6
−9
Igors Zan Полчаса назад
При всех их забавах с женскими трусами ,едой, количества и разнообразия секс шопов в Японии самый маленький уровень сексуального насилия в мире и уважение к старшему поколению. А теперь дальше наваливайте кто есть кто
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9k
ишты Полчаса назад
Хех, спохватились! Все давно придумано и без них.
Реальная история, ибо участником был непосредственно я. Служил в армии, друг у меня был узбек еще с учебки. И вот Алишер получает посылку из дома, а там всякого разного чего я и не видел-то никогда. Крысить от эскадрильи нельзя, но открывали посылку мы с ним первыми. И вот вижу какие-то мелкие (3-4см) твердые шарики, "это чего такое? - Это катык, сыр такой соленый"-вещает Алёша. О! Под пивко самое то! Но! Как уберечь от мгновенного поедания остальными? Тут я с таинственным видом рассказываю пацанам, что Алишер мне открыл секрет изготовления катыка, что,дескать, узбекские женщины скатывают его в шарики в подмышках, поэтому он такой соленый и надо быть поаккуратнее, чтобы волоса не проглотить. Никто пробовать тогда не рискнул, а мы пивка попили, благо Алёша не был упоротым мусульманином (но пили под крышей и после захода солнца на всякий случай).
А вы говорите "онигири"...
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4k
OLDer 38 минут назад
Больные
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24k
Валерий 40 минут назад
спасибо, поблевал.
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31k
AzuveR 51 минуту назад
Не удивлюсь ,если эти онигири японки трандой начнут лепить и продавать. Ипанутая нация.
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11k
BarOb 53 минуты назад
Одно удивляет, как японцы до этого раньше не додумались.
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24k
Shtoppi Час назад
они не странные, они уже просто конченные. нация каких-то вырожденцев.
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2k
Веселый Пук Час назад
Лучше [мат] зажимать или жопой.Последствия ядерных взрывов наверное
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25k
Valiko Час назад
Как в анекдоте про однорукого повара))
- Это вы еще не видели, как он перцы фарширует!
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3k
Pioner76 Час назад
Ну если учесть то, что они запихивает женщинам в одно место, я не удивлен.
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60k
alertol Час назад
В России тоже всякие бывают. Одна стримерша (напилась на стриме) описалась в кресле. Ей пришло кучу предложений купить это кресло по цене даже дороже нового... (уже через несколько дней у неё было кресло дороже чем прошлое)
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Фубл@! Даже ёрничать желания нет – животные.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Что у них в голове?
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7k
Александр 2 часа назад
Спасибо, блеванул..
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Schreibikus
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