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Трейлер фильма "Манкимэн" (2024)

Трейлер фильма "Манкимэн" (2024)

Автор:
12 апреля 2024 16:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Шарлто Копли   фильм   Дев Патель   боевики   триллеры   Дев Патель   Собхита Дулипала   Питобаш   Сикандер Кхер   Випин Шарма   Джозеф Джей Ю Тейлор   Джино Ачанкунджу Самуэль   Надеш Бхонсле   Пехан Абдул   Андрес Леви   Джереми Таузиак   Брахим Ачаббаки   Индонезия   2024   
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Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Всё больше погружаясь в тайный мир, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей всё. Имя ему — Манкимэн.

Страна: Индонезия

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дулипала, Питобаш, Сикандер Кхер, Випин Шарма, Джозеф Джей Ю Тейлор, Брахим Ачаббаки, Джино Ачанкунджу Самуэль, Надеш Бхонсле, Пехан Абдул, Андрес Леви, Джереми Таузиак

Режиссер: Дев Патель

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Шарлто Копли   фильм   Дев Патель   боевики   триллеры   Дев Патель   Собхита Дулипала   Питобаш   Сикандер Кхер   Випин Шарма   Джозеф Джей Ю Тейлор   Джино Ачанкунджу Самуэль   Надеш Бхонсле   Пехан Абдул   Андрес Леви   Джереми Таузиак   Брахим Ачаббаки   Индонезия   2024   
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4  комментария
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18k
Сергей Час назад
Индийцы захотели снять свой "Рейд" с песнями и танцами?
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7k
Трям 2 часа назад
Такой прикольный акцент у них )))
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1684 поста (1643 в горячем)
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