FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12723 поста • 1292 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Формула популярности" (2023)

Трейлер фильма "Формула популярности" (2023)

Автор:
10 апреля 2024 14:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Али Шер   София Рид-Ганцерт   Марк Эван Джексон   Эжени Бондюрант   artemis   Хлоя Ист   Кэт Коннер Стерлинг   Алина Брейс   Алессандра Розенфельд   Виль Дойснер   Джорджия Симмонс   Лиза Шаттерли Бойд   Мелисса Понцио   комедии   Варак Баронян   Спарроу Николь   Джордан Даффи   Стерлинг Хорнинг   Элисон Хаселден   Энтони Джи Маршалл   Карлос Паркс   Мейсон Мекартеа   Линкольн Ламберт   шерил хайнс   2023   
804
1
1

Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Шерил Хайнс, Марк Эван Джексон, Эжени Бондюрант, Артемис, Хлоя Ист, Кэт Коннер Стерлинг, Алина Брейс, Алессандра Розенфельд, Виль Дойснер, Джорджия Симмонс, Лиза Шаттерли Бойд, Мелисса Понцио, Варак Баронян, Спарроу Николь, Джордан Даффи, Стерлинг Хорнинг, Элисон Хаселден, Энтони Джи Маршалл, Карлос Паркс, Мейсон Мекартеа

Режиссер: Али Шер

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Али Шер   София Рид-Ганцерт   Марк Эван Джексон   Эжени Бондюрант   artemis   Хлоя Ист   Кэт Коннер Стерлинг   Алина Брейс   Алессандра Розенфельд   Виль Дойснер   Джорджия Симмонс   Лиза Шаттерли Бойд   Мелисса Понцио   комедии   Варак Баронян   Спарроу Николь   Джордан Даффи   Стерлинг Хорнинг   Элисон Хаселден   Энтони Джи Маршалл   Карлос Паркс   Мейсон Мекартеа   Линкольн Ламберт   шерил хайнс   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1682 поста (1641 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283443



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре...
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали...
Набирающие популярность в сообществах
Один из «фантастической» династии
Один из «фантастической» династии
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Антидепрессивные советы
Антидепрессивные советы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#история#забавно#Автовсячина#кот#кино#собака
#животные#автомир#интересно#интересное#аварии#люди#милота#конфликт#позитив#фильм
#Прикол#Юмор#в мире#Россия#ДТП#авто аварии#Реакция#дети#подборка#Китай

На что жалуетесь?

Вернуться