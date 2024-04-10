Трейлер фильма "Формула популярности" (2023)

Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Шерил Хайнс, Марк Эван Джексон, Эжени Бондюрант, Артемис, Хлоя Ист, Кэт Коннер Стерлинг, Алина Брейс, Алессандра Розенфельд, Виль Дойснер, Джорджия Симмонс, Лиза Шаттерли Бойд, Мелисса Понцио, Варак Баронян, Спарроу Николь, Джордан Даффи, Стерлинг Хорнинг, Элисон Хаселден, Энтони Джи Маршалл, Карлос Паркс, Мейсон Мекартеа
Режиссер: Али Шер
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