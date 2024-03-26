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Трейлер фильма "Память" (2023)

Трейлер фильма "Память" (2023)

Автор:
26 марта 2024 16:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дилон   США   Мишель Франко   Джессика Честейн   Питер Сарсгаард   Мерритт Уивер   элси фишер   Джессика Харпер   Блейк Баумгартнер   Алексис Рэй Форленца   Элизабет Лойкано   Мексика   Джош Филип Вайнштейн   фильм   Чили   драмы   Джош Чарльз   2023   
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Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Тонкая история любви, помогающая справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье.

Страна: Мексика, США, Чили

Жанр: драма

Дата выхода в России: 2 мая 2024

В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джош Чарльз, Элси Фишер, Джессика Харпер, Дилон, Блейк Баумгартнер, Алексис Рэй Форленца, Элизабет Лойкано, Джош Филип Вайнштейн

Режиссер: Мишель Франко

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дилон   США   Мишель Франко   Джессика Честейн   Питер Сарсгаард   Мерритт Уивер   элси фишер   Джессика Харпер   Блейк Баумгартнер   Алексис Рэй Форленца   Элизабет Лойкано   Мексика   Джош Филип Вайнштейн   фильм   Чили   драмы   Джош Чарльз   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1676 постов (1635 в горячем)
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