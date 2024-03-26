Трейлер фильма "Память" (2023)

Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Тонкая история любви, помогающая справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье.
Страна: Мексика, США, Чили
Жанр: драма
Дата выхода в России: 2 мая 2024
В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джош Чарльз, Элси Фишер, Джессика Харпер, Дилон, Блейк Баумгартнер, Алексис Рэй Форленца, Элизабет Лойкано, Джош Филип Вайнштейн
Режиссер: Мишель Франко
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