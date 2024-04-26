Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Фильм "Собачье сердце" (1988), снятый по повести Михаила Булгакова, стал настоящим хитом среди зрителей, хотя изначально он был буквально разнесен в пух и прах.
1. Повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце", выпущенная в 1925 году, была запрещена к публикации в СССР. Лишь в 1987 году она была напечатана в журнале "Знамя". Именно после выхода повести в журнале на киностудии "Ленфильм" решили взяться за ее экранизацию.
2. В качестве режиссера был выбран Владимир Бортко. Но тот не горел особым желанием снимать данную картину. Причиной тому стало то, что он не читал оригинального произведения.
Тогда Владимир Бортко решил ознакомиться с повестью, которую ему поручили экранизировать. И повесть его настолько сильно затянула, что он просто не мог остановиться. Ну а после того ,как он полностью прочел "Собачье сердце", он решил, что просто обязан снять фильм по данной книге.
Причем, именно режиссер решил, что фильм должен быть в сепии, чтобы соответствовать фильмам 20-х годов. Его идею тут же поддержали.
3. Сегодня уже трудно представить кого-либо в роли профессора Преображенского кроме Евгения Евстигнеева, но на эту роль пробовалось огромное количество артистов, среди которых были Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов и др.
Но Владимир Бортко решил, что эту роль должен непременно сыграть именно Евгений Евстигнеев. Правда, сам актер не горел желанием сниматься в этом фильме. Тогда Бортко отправился домой к Евстигнееву, чтобы уговорить его сняться в фильме, приводя множество аргументов.
И вот благодаря аргументам Бортко, а также уговорам родных и близких актера, Евгений Евстигнеев стался и согласился на эту роль, несмотря на то, что сам он не читал оригинального произведения.
И в итоге данная роль даже помогла актеру снова полюбить жизнь и выйти из депрессию, в которую он вошел после ссоры с Олегом Ефремовым.
4. На роль доктора Борменталя также пробовались многие актеры, среди которых Алексей Жарков, Владимир Симонов и др. Но в итоге роль досталась актеру Театра Советской армии Борису Плотникову.
Вот только была одна маленькая проблема. Режиссер сказал, что для того, чтобы сыграть доктора Борменталя, Плотников должен пройти начальные курсы практической медицины. И все бы ничего, но сам Плотников до ужаса боялся вида крови. Тем не менее, ради роли он смог себя пересилить.
5. Дольше всех искали актера на роль Полиграфа Шарикова. На эту роль также пробовалось огромное количество актеров, среди которых был Владимир Стеклов, Валерий Носик, Николай Караченцов и др.
Причем, администрация "Ленфильма" хотела видеть в роли Шарикова именно Николая Караченцова, но Бортко был резко против, так как образ столь симпатичного и известного актера никак не вязался с ролью очеловеченной собаки.
В итоге Бортко велел разослать письма различным театрам, чтобы те подобрали им фотографии самых их некрасивых актеров. Стоит отметить, что фотографий прислали очень много, но режиссера больше всего заинтересовала фотография никому неизвестного актера из театра Алма-Аты Владимира Толоконникова.
И когда Бортко пообщался с Толоконниковым вживую, то он сразу понял, что перед ним стоит тот самый Шариков, которого они так долго искали.
Но когда съемки уже шли полным ходом, Бортко вызвали "на ковер" в дирекцию киностудию с требованием заменить никому неизвестного Толоконникова на более известного актера. Но режиссер поставил ультиматум, что если не будет Толоконникова, то он вообще не будет снимать фильм. В итоге, студийным боссам администрации киностудии пришлось согласиться с режиссером.
Правда, как признавался позже сам Бортко, он блефовал, так как понимал, что машина уже запущена, а в фильм вложены деньги, поэтому и поиск нового режиссера будет для студии большой проблемой Но главное, что это сработало..
6. Небольшая роль Шарикова в переходной стадии досталась актеру-карлику Михаилу Штейну, хотя многие почему-то думали, что эту роль исполнил другой низкорослый актер Владимир Федоров.
7. Ну а что касается самого пса Шарика, то его роль сыграла не абы какая собака, а самый настоящий милицейский пес по кличке Карай, который успел отличиться участием в почти 40 задержаниях.
Пса приводила на съемочную площадку его хозяйка Елена Никифорова, после чего пес был предоставлен членам съемочной группы. Режиссер говорил о псе как о настоящем актере, который прекрасно выполнял все команды. Но все же была в нем и доля привередливости. Если сцену не получалось снять со второго дубля, то уговорить пса на еще один дубль было уже довольно сложно.
А еще пес был настолько добродушным, что отказывался бегать за кошками и кусать доктора Борменталя. Для того, чтобы снять эти сцены, пришлось очень постараться.
К сожалению, пес Карай умер спустя всего два года после выхода фильма "Собачье сердце". Причиной смерти стало отравление.
8. Когда начались съемки, Бортко был недоволен тем как играет Евгений Евстигнеев. По его словам, его Преображенский больше напоминал профессора Плейшнера, тогда как должен быть похож скорее на Менделеева, на что актер даже немного обиделся. Но все же он послушал режиссера и изменил манеру поведения и походку своего Преображенского.
9. Чтобы создать метель на улице, применялись довольно шумные приборы с авиационными двигателями.
10. Евгений Евстегнеев всегда имел при себе бутылочку коньяка, и периодически опрокидывал рюмашечку. Все об этом прекрасно знали, но никто не делал ему замечаний, так как работе это не мешало.
Но некоторое время спустя все стали замечать, что актер стал увеличивать дозы потребляемого алкоголя, и даже периодически приходил на съемки уже в поддатом состоянии.
Но в один из дней актер и вовсе не явился на съемочную площадку после перерыва. Его начали искать и в итоге нашли. Евстигнеев тихо и мирно спал в одной из комнат. И когда его начали будить, оказалось, что он пьян в стельку.
Съемки были приостановлены, а на следующий день у Бортко состоялся серьезный разговор с Евстигнеевым. Детали данного разговора умалчиваются, но с тех пор актер больше не позволял себе употреблять алкоголь во время съемок.
11. По признанию Владимира Толоконникова, ему было жутко неудобно находиться в гриме, так как практически все его лицо было обклеено. Особенно тяжело было снимать грим после окончания съемок, так как это был весьма болезненный процесс. Тем не менее, он стойко выдержал съемки в таком гриме, и сегодня вспоминает о данной картине как об одном из лучших моментов в своей жизни.
12. Во время съемки сцены, когда Шариков случайно разбивает стекло в буфете, актер сильно поранился, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь, а съемки и вовсе приостанавливать.
13. В сцене потопа в квартире Владимиру Толоконникову и Нине Руслановой пришлось изрядно промочить ноги. А вот Евгений Евстигнеев вообще не промок, так как передвигался по водной поверхности с помощью стула.
Даже после команды "Стоп! Снято!" второй режиссер выносил актера из затопленной комнаты верхом на себе, чтобы тот не заболел.
14. Владимир Бортко хотел, чтобы Вяземская (подчиненная Швондера) была в фильме с короткими волосами, поэтому он предложил актрисе Наталье Фоменко коротко подстричься. Но она отказалась, так как у нее намечались гастроли в США. Тогда ей нацепили короткий парик и скрыли все это дело кепкой.
15. Несмотря на то, что действия фильма происходят в Москве, сама картина целиком и полностью снималась в Ленинграде. А нужные полуразрушенные локации и вовсе оказались рядом с Невским проспектом.
16. Кстати, в одном из эпизодов фильма, когда толпа стояла возле дома Преображенского, снялся сам режиссер Владимир Бортко.
17. После премьеры в ноябре 1988 года фильм был буквально разгромлен критиками. Многие из них желали, чтобы Бортко больше в принципе ничего не снимал, а некоторые и вовсе писали про необходимость физической расправы за такой фильм.
Владимир Толоконников очень серьезно воспринял такую критику, из-за чего сильно расстроился. Но режиссер его успокоил, сказав, что они все сняли так как надо, и что со временем этот фильм еще себя покажут. И ведь он оказался прав. Фильм действительно стал хитом.
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И самое главное, он подбирает актеров, которые действительно соответствуют роли. И актеры которые вкладывают в свою роль, пусть она даже очень маленькая, душу.
Собачье сердце и Кин-дза дза, могу пересматривать постоянно.
Ну ещё бы. Просто многие чиновники узнали себя в Шарикове.
К большому сожалению, Владимир Толоконников ушёл из жизни ещё в 2017 году.
Так что этой копипасте больше шести лет.
Столько "мемов" он дал впоследствии:
Очень близок к оригинальному произведению, что большая редкость.
В книге профессор евгеники Преображенский был убийца и покровитель педофилов, рассуждал о разрухе, а сам бросал мусор на улице, а в фильме он положительный персонаж. Итальянский фильм намного точнее передает идею книги, а наш фильм как отдельное произведение шедевр.