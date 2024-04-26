Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Тогда Владимир Бортко решил ознакомиться с повестью, которую ему поручили экранизировать. И повесть его настолько сильно затянула, что он просто не мог остановиться. Ну а после того ,как он полностью прочел "Собачье сердце", он решил, что просто обязан снять фильм по данной книге.

Причем, именно режиссер решил, что фильм должен быть в сепии, чтобы соответствовать фильмам 20-х годов. Его идею тут же поддержали.

3. Сегодня уже трудно представить кого-либо в роли профессора Преображенского кроме Евгения Евстигнеева, но на эту роль пробовалось огромное количество артистов, среди которых были Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов и др.

Но Владимир Бортко решил, что эту роль должен непременно сыграть именно Евгений Евстигнеев. Правда, сам актер не горел желанием сниматься в этом фильме. Тогда Бортко отправился домой к Евстигнееву, чтобы уговорить его сняться в фильме, приводя множество аргументов.