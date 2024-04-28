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Фотошопер, который создаёт коллажи из советского и голливудского кино

Фотошопер, который создаёт коллажи из советского и голливудского кино

Автор:
28 апреля 2024 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***.   Коллаж   актеры   кино   креатив   фантазия   фильм   фотошоп   
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Те, кто безвозмездно дарит людям лишний повод посмеяться — настоящие герои! Благодаря им количество печалящихся и скучающих стремительно уменьшается, из-за чего мир хотя бы немного, но всё-таки становится лучше. Одним из таких добродетелей является казанский фотошопер Klod Mande.

В своих работах парень мастерски миксует кадры из советских и голливудских фильмов, создавая безумно странные, но при этом смешные сцены, которые заставляют совсем по-новому взглянуть на знакомые шедевры. Предлагаем насладиться одними из последних его творений!

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«Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Тот самый Мюнхгаузен».

«Друзья» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

«Гостья из будущего» и «Терминатор».

Мне нужен твой пионерский галстук и авоська с кефиром.

«Кавказская пленница» и «Человек-паук».

«Троя» и «Наваждение».

«Джентльмены удачи» и советский «Оскар».

«Терминатор» и «Иван Васильевич меняет профессию».

«Джентльмены удачи» и «Дюна».

«Джокер» и «Морозко».

«Властелин колец» и «Особенности национальной охоты».

Это я раньше был Кузьмич Синий, а теперь я Гендальф Белый!…

«Завтрак у Тиффани» и «Афоня».

«Иван Васильевич меняет профессию» и «Игра престолов».

«Золушка» и «Джанго осбождённый».

«Винни-пух» и «Кунг-фу панда».

«Слово пацана» и «Джентльмены удачи».

Источник:

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Метки: Klod ***.   Коллаж   актеры   кино   креатив   фантазия   фильм   фотошоп   
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17k
Алексей Час назад
какая то неумелая дичь школьника...
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
мда,искусство в долгу(С)сарказм
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6k
CruelAsm Час назад
Деградирует казанский фотошопер. Картинки намного слабее, чем раньше, а бирки "эт Клод Мандэ" посреди картинки и на полкартинки - вообще за гранью.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1613 постов (1305 в горячем)

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