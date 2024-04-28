Фотошопер, который создаёт коллажи из советского и голливудского кино

Те, кто безвозмездно дарит людям лишний повод посмеяться — настоящие герои! Благодаря им количество печалящихся и скучающих стремительно уменьшается, из-за чего мир хотя бы немного, но всё-таки становится лучше. Одним из таких добродетелей является казанский фотошопер Klod Mande.
В своих работах парень мастерски миксует кадры из советских и голливудских фильмов, создавая безумно странные, но при этом смешные сцены, которые заставляют совсем по-новому взглянуть на знакомые шедевры. Предлагаем насладиться одними из последних его творений!
«Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Тот самый Мюнхгаузен».
«Друзья» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
«Гостья из будущего» и «Терминатор».
Мне нужен твой пионерский галстук и авоська с кефиром.
«Кавказская пленница» и «Человек-паук».
«Троя» и «Наваждение».
«Джентльмены удачи» и советский «Оскар».
«Терминатор» и «Иван Васильевич меняет профессию».
«Джентльмены удачи» и «Дюна».
«Джокер» и «Морозко».
«Властелин колец» и «Особенности национальной охоты».
Это я раньше был Кузьмич Синий, а теперь я Гендальф Белый!…
«Завтрак у Тиффани» и «Афоня».
«Иван Васильевич меняет профессию» и «Игра престолов».
«Золушка» и «Джанго осбождённый».
«Винни-пух» и «Кунг-фу панда».
«Слово пацана» и «Джентльмены удачи».
Источник:
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