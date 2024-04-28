Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий

Каждому туристу, который приезжает в Бангкок, советуют сходить в храм Ват Париват, который также известен своим неофициальным названием "храм Дэвида Бекхэма". И нет, футболист не спонсировал его строительство, всё намного интереснее (и страннее).
Хорошо быть Дэвидом Бэкхемом, в честь тебя храм в Бангкоке… Стоп, что?! Ладно, не одному футболисту. Еще там есть фигура Бэтмена, Эйнштейна, даже Луффи из Ванпис. И тем не менее – это храм, самый настоящий, с пагодами и классической архитектурой.
Изначально храм Париват был самым обычным храмом Таиланда, но потом в 1999 году туда разрешили поставить позолоченную статую Девида Бэкхема, потому сто скульптор был огромным фанатом Маначестер Юнайтед.
Казалось бы, где храмы Бангкока, а где английский футбол? Но любовь – страшная штука, поставили. И храм мигом в народе «переназвали» из Паривата в Храм Бэкхема.
Врата Овертона… то есть врата храма
Знаете понятия «окно Овертона»? Что если в здании одно окно разбито, то постепенно там будет появляться все больше разбитых окон. Что это маркер того, что тут так можно.
С храмом то же самое. Туда стали ставить всех, кто нравится тайцам, или скульпторам. Теперь стены храма украшают Эйнштейн, Бетмен, Матер Роши из Dragon Ball Z, Моряк Папай. Пикачу у них получился вообще королевский, божественный.
У Микки Мауса вообще женская, кажется, грудь. И тут… наши компетенции – все, как говорится. С каждым разом статуи все более дерзкие и поп-культурные. Но если никто не против, пусть будет. Потом этот храм превратится в храм ретро-культуры, когда все эти мультики и спортсмены будут не актуальны. Один Эйнштейн вечен.
В честь чего все эти статуи
Говорят, что принцип отбора фигур для храма один - эти герои должны быть символами добра, то есть они помогают защищать буддизм (как?! Никто не знает). Тем более герои от Диснея совсем не «плюшевые», как и сам Дисней. Очень спорное решение.
Более циничные люди заявляют, что это неловкая попытка привлечь к религии и посещению храмов молодое поколение, построив «модное место». По мне так эта затея полностью провалилась.
Источник:
- Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
- Советское бомбоубежище под жилым домом
- Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет
- Трест по передвижке зданий: как в советские времена двигали дома
- Ирландский замок МакДермотт: кто решил построить замок на крохотном островке