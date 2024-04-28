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Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий

Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий

Автор:
28 апреля 2024 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бангкок   Храм Дэвида Бекхэма   здание   интересно   факты   фото   
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Каждому туристу, который приезжает в Бангкок, советуют сходить в храм Ват Париват, который также известен своим неофициальным названием "храм Дэвида Бекхэма". И нет, футболист не спонсировал его строительство, всё намного интереснее (и страннее).

Хорошо быть Дэвидом Бэкхемом, в честь тебя храм в Бангкоке… Стоп, что?! Ладно, не одному футболисту. Еще там есть фигура Бэтмена, Эйнштейна, даже Луффи из Ванпис. И тем не менее – это храм, самый настоящий, с пагодами и классической архитектурой.

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Изначально храм Париват был самым обычным храмом Таиланда, но потом в 1999 году туда разрешили поставить позолоченную статую Девида Бэкхема, потому сто скульптор был огромным фанатом Маначестер Юнайтед.

Казалось бы, где храмы Бангкока, а где английский футбол? Но любовь – страшная штука, поставили. И храм мигом в народе «переназвали» из Паривата в Храм Бэкхема.

Врата Овертона… то есть врата храма

Знаете понятия «окно Овертона»? Что если в здании одно окно разбито, то постепенно там будет появляться все больше разбитых окон. Что это маркер того, что тут так можно.

С храмом то же самое. Туда стали ставить всех, кто нравится тайцам, или скульпторам. Теперь стены храма украшают Эйнштейн, Бетмен, Матер Роши из Dragon Ball Z, Моряк Папай. Пикачу у них получился вообще королевский, божественный.

У Микки Мауса вообще женская, кажется, грудь. И тут… наши компетенции – все, как говорится. С каждым разом статуи все более дерзкие и поп-культурные. Но если никто не против, пусть будет. Потом этот храм превратится в храм ретро-культуры, когда все эти мультики и спортсмены будут не актуальны. Один Эйнштейн вечен.

В честь чего все эти статуи

Говорят, что принцип отбора фигур для храма один - эти герои должны быть символами добра, то есть они помогают защищать буддизм (как?! Никто не знает). Тем более герои от Диснея совсем не «плюшевые», как и сам Дисней. Очень спорное решение.

Более циничные люди заявляют, что это неловкая попытка привлечь к религии и посещению храмов молодое поколение, построив «модное место». По мне так эта затея полностью провалилась.

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Метки: Бангкок   Храм Дэвида Бекхэма   здание   интересно   факты   фото   
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1  комментарий
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methos2 Час назад
Окно Овертона и теория разбитых окон это разные вещи.
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Deiz
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