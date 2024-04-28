Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий

Изначально храм Париват был самым обычным храмом Таиланда, но потом в 1999 году туда разрешили поставить позолоченную статую Девида Бэкхема, потому сто скульптор был огромным фанатом Маначестер Юнайтед.

Казалось бы, где храмы Бангкока, а где английский футбол? Но любовь – страшная штука, поставили. И храм мигом в народе «переназвали» из Паривата в Храм Бэкхема.