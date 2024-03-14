Трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" (2023)

Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, хитмэну придётся приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счёт идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец всё так же уверенно спускает курок.
Страна: США
Жанр: триллер, криминал
Дата выхода в России: 28 марта 2024
В ролях: Майкл Китон, Джеймс Марсден, Аль Пачино, Марсия Гэй Харден, Йоанна Кулиг, Рэй МакКиннон, Деннис Дуган, Лила Лорен, Сьюзи Накамура, Чад Донелла, Джэй Полсон, Ивэн Шафран, Бенита Криста Нолл, Мариса Эчеверриа, Николь Реддинджер, Эдвин Гарсиа, Чарльз Биссет, Пол Перри
Режиссер: Майкл Китон
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При каких делах тут Хитмен?!