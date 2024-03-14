FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12636 постов • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" (2023)

Трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" (2023)

Автор:
14 марта 2024 14:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майкл Китон   Джеймс Марсден   США   фильм   Рэй МакКиннон   Майкл Китон   криминальный   Марсия Гэй Харден   Деннис Дуган   Лила Лорен   Сьюзи Накамура   Чад Донелла   Джэй Полсон   Ивэн Шафран   Бенита Криста Нолл   Мариса Эчеверриа   Николь Реддинджер   Эдвин Гарсиа   Чарльз Биссет   Пол Перри   Йоанна Кулиг   2023   Аль Пачино   
1069
1
1


Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, хитмэну придётся приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счёт идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец всё так же уверенно спускает курок.

Страна: США

Жанр: триллер, криминал

Дата выхода в России: 28 марта 2024

В ролях: Майкл Китон, Джеймс Марсден, Аль Пачино, Марсия Гэй Харден, Йоанна Кулиг, Рэй МакКиннон, Деннис Дуган, Лила Лорен, Сьюзи Накамура, Чад Донелла, Джэй Полсон, Ивэн Шафран, Бенита Криста Нолл, Мариса Эчеверриа, Николь Реддинджер, Эдвин Гарсиа, Чарльз Биссет, Пол Перри

Режиссер: Майкл Китон

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майкл Китон   Джеймс Марсден   США   фильм   Рэй МакКиннон   Майкл Китон   криминальный   Марсия Гэй Харден   Деннис Дуган   Лила Лорен   Сьюзи Накамура   Чад Донелла   Джэй Полсон   Ивэн Шафран   Бенита Криста Нолл   Мариса Эчеверриа   Николь Реддинджер   Эдвин Гарсиа   Чарльз Биссет   Пол Перри   Йоанна Кулиг   2023   Аль Пачино   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Как всегда российские адаптаторы жгут...
При каких делах тут Хитмен?!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Очередное УГ с потугами на шедевр?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Михаил Час назад
Думал у геномодифицированного Хитмена деменция, а тут старый Нокс какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли...
30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали
30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали
Набирающие популярность в сообществах
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать...
Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело
Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#машина#аварии#история#позитив#Еда#подборка#полиция
#животные#Прикол#факты#люди#ДТП#кот#Ynews#улыбнуло#собака#дети
#автомобили#в мире#автомир#интересное#авто аварии#кино#фильм#Автовсячина#Россия#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться