Трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" (2023)



Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, хитмэну придётся приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счёт идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец всё так же уверенно спускает курок.