Японский аппарат SLIM вышел на связь и прислал фото с Луны

Суд в Ростове арестовал самбиста-блогера, который избивал людей на...

Девушка с маленькой грудью поинтересовалась в соцсетях, сможет ли...

Доносы как призвание. «Мастер доносов» из Германии хочет...

Просто гифки, всякие и разные

Против пса использовали его же "оружие"

Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой...

Погоня кошки за конкурентом от первого лица

В Китае любого мужчину посадят в тюрьму и лишат всего, если он...

Для чего реально были предназначены убежища в серии игр "Fallout"....

Это дичь какая-то

Поймали и тумаков надавали

Мужчина приготовил пиццу из пельменей

Взрыв газового баллона во время движения

13 загадочных предметов, чьё тайное предназначение разгадывали...

Петух внезапно напал на хозяйку

В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику

Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"