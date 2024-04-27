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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
27 апреля 2024 22:12
Метки: СССР   история   фото   
353
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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31k
Сталкер 3 часа назад
Больше всего почему-то эта фотка "зацепила":


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98
ПИВОнер Сталкер 2 часа назад
А что такого? Берёшь сгоревшую лампу и идёшь в магазин : " Мне вот такую!"
Были правда, дефицитные, где-то неделю приходилось ждать поступления.
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16k
Типа граф 22 минуты назад
Магазин с колбасой это скорей всего Москва или город областного значения .
У нас колбасы не было (Моск.обл.) , отец в Москву закупаться гонял .
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562
Игорь Час назад
" Наша цель - коммунизм!" - на одном из фото. Сейчас какая цель?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5372 поста (5365 в горячем)

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