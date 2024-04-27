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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Были правда, дефицитные, где-то неделю приходилось ждать поступления.
У нас колбасы не было (Моск.обл.) , отец в Москву закупаться гонял .