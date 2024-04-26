Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора

Если вы вдруг встретите щитня этим летом, то вам очень повезло. Вы наблюдаете настоящее чудо природы. Они не опасны и не могут причинить никакого вреда человеку. Остается только созерцать и радоваться.

Рассказывайте о своих встречах с этим загадочным существом!