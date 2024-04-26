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Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора

Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора

Автор:
26 апреля 2024 09:14
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   насекомые   природа   факты   фото   щитень   
1886
9

Скоро лето, а зима выдалась очень снежной. В этом году велик шанс увидеть настоящее чудо земли русской. Это щитни – древние ракообразные, которые появляются также неожиданно, как и исчезают.

Уникальная особенность этих небольших монстриков заключается в том, что это единственное более менее крупное (до 12 см) животное, которое живёт почти исключительно только в ЛУЖАХ. Реки – нет. Озёра – нет. Болота – нет! Только лужи. Только временные микроводоёмчики после обильных осадков или таяния снега.

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Щитни упорно избегают водоёмов, где водится другая живность. Рыбы, амфибии и т.д. только уменьшают шансы их появления, но всё-таки иногда щитни могут быть обнаружены и в обычных водоёмах, но это скорее исключение из правил.

Ещё более удивителен их жизненный цикл. Цисты (микроскопические яйца щитней) могут лежать в земле в случайных местах десятилетиями. Они ждут ведомых только им идеальных условий для пробуждения. Поэтому в один год щитней нет вообще, а в другой они могут неожиданно появиться в любой луже.

После вылупления личинки развиваются с огромной скоростью. Из микроскопических они превращаются в половозрелых особей длиной несколько сантиметров всего за 2 недели. Всё это время они фильтруют органику. В пищу им подходит почти всё. От букашек и головастиков до остатков растений и частичек мусора в воде.

Вскоре щитни начинают бурно размножаться. На данный момент известно, что большинство щитней – девочки, и они размножаются партеногенезом, то есть штампуют своих клонов без участия самцов. Но иногда в популяциях всё-таки появляются мальчики, чтобы внести хотя бы небольшое генетическое разнообразие в популяцию.

И вот, отложив яйца в грунт, щитни исчезают также внезапно, как и появились. Лужа, скорее всего, уже высохла, щитни погибли, а их потомство разнесёт ветер. Быть может, через несколько лет или даже десятков лет новая популяция возникнет здесь же в этой старой луже, или где-то ещё.

Если вы вдруг встретите щитня этим летом, то вам очень повезло. Вы наблюдаете настоящее чудо природы. Они не опасны и не могут причинить никакого вреда человеку. Остается только созерцать и радоваться.

Рассказывайте о своих встречах с этим загадочным существом!

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Метки: животные   интересно   насекомые   природа   факты   фото   щитень   
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9  комментариев
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3k
Saplus Час назад
Смотрят они такие из лужи 200 миллионов лет на всё происходящее... У кого там снаружи религия старше и ценности правильнее
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5k
Наталья 14 минут назад
Они съедобны?
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33k
Kladbische 41 минуту назад
Неприятный, прямо скажем, букашкен. Но если такой необычный, то засушить можно, и рассказывать потом не знающим про него.
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15k
L.Nemo 48 минут назад
Какое, нахрен, "чудо земли русской"? Они живут везде, кроме Антарктиды.
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898
kan35 49 минут назад
Много раз про них читал, но ни разу не видел
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55k
Aleksandr Час назад
Зря рассказали...теперь им грозит вымирание...
12см халявные креветки под пиво
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633
DuckTales Час назад
Круто , поищу на даче )))
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3505 постов (3309 в горячем)

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