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Трейлер мультфильма "Отважный Бим и пернатые колокольчики" (2023)

Трейлер мультфильма "Отважный Бим и пернатые колокольчики" (2023)

Автор:
14 марта 2024 13:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   фэнтези   Том ван Гестель   Линк Ван Гестель   Абдель Малик Фархуни   Лис де Шеппер   Тине Эмбрехтс   Марк Пеетерс   Камилла Блеро   Изабель ван Хеке   Рокко Граната   Говер Деплюиж   Бельгия   2023   
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Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде, чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

Страна: Бельгия

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 28 марта 2024

Роли озвучивали: Линк Ван Гестель, Абдель Малик Фархуни, Лис де Шеппер, Тине Эмбрехтс, Марк Пеетерс, Камилла Блеро, Изабель ван Хеке, Рокко Граната, Говер Деплюиж

Режиссер: Том ван Гестель

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   фэнтези   Том ван Гестель   Линк Ван Гестель   Абдель Малик Фархуни   Лис де Шеппер   Тине Эмбрехтс   Марк Пеетерс   Камилла Блеро   Изабель ван Хеке   Рокко Граната   Говер Деплюиж   Бельгия   2023   
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