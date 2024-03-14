Трейлер мультфильма "Отважный Бим и пернатые колокольчики" (2023)

Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде, чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.
Страна: Бельгия
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 28 марта 2024
Роли озвучивали: Линк Ван Гестель, Абдель Малик Фархуни, Лис де Шеппер, Тине Эмбрехтс, Марк Пеетерс, Камилла Блеро, Изабель ван Хеке, Рокко Граната, Говер Деплюиж
Режиссер: Том ван Гестель
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