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Трейлер фильма "Границы безумия" (2022)

Трейлер фильма "Границы безумия" (2022)

Автор:
19 февраля 2024 15:26
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   Колин Морган   Алехандро Рохас   Хуан Себастьян Васкес   Альберто Амманн   Бруна Куси   Бен Темпл   Лаура Гомес   Испания   2022   
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Испанской паре предстоит пройти американскую границу. Диего, венесуэльский урбанист, и Елена, танцовщица из Барселоны, прилетают в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос.

Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом.

Страна: Испания

Жанр: драма

Дата выхода в России: 29 февраля 2024

В ролях: Альберто Амманн, Бруна Куси, Бен Темпл, Лаура Гомес, Колин Морган

Режиссер: Алехандро Рохас, Хуан Себастьян Васкес

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   Колин Морган   Алехандро Рохас   Хуан Себастьян Васкес   Альберто Амманн   Бруна Куси   Бен Темпл   Лаура Гомес   Испания   2022   
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