FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12543 поста • 1285 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Алиса в стране кошмаров" (2023)

Трейлер фильма "Алиса в стране кошмаров" (2023)

Автор:
12 февраля 2024 15:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ричард Джон Тейлор   Рула Ленска   Лиззи Уиллис   Джон-Пол Гейтс   Найджел Троуп   Рикки Кимптон   Стив Рейф   Николь Атанасова   Лила Сарнер   фильм   ужасы   Великобритания   2023   
849
1
1


После трагической гибели родителей Алиса переезжает к своей тетушке в роскошный особняк под названием «Страна чудес». Вскоре девушка чувствует странную атмосферу в доме: повсюду мелькают таинственные тени, раздаются пугающие звуки и ощущается чье-то невидимое присутствие. Изучая свое новое жилье, Алиса проваливается в кроличью нору и оказывается в стране кошмаров.

Страна: Великобритания

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 15 февраля 2024

В ролях: Рула Ленска, Лиззи Уиллис, Джон-Пол Гейтс, Найджел Троуп, Рикки Кимптон, Стив Рейф, Николь Атанасова, Лила Сарнер

Режиссер: Ричард Джон Тейлор

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ричард Джон Тейлор   Рула Ленска   Лиззи Уиллис   Джон-Пол Гейтс   Найджел Троуп   Рикки Кимптон   Стив Рейф   Николь Атанасова   Лила Сарнер   фильм   ужасы   Великобритания   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283497



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#люди#история#аварии#новости#искусство#природа
#животные#Россия#факты#автомир#позитив#полиция#ДТП#авто аварии#США#кино
#Юмор#в мире#автомобили#Китай#СССР#дети#интересно#кот#Автовсячина#милота

На что жалуетесь?

Вернуться