Трейлер фильма "Алиса в стране кошмаров" (2023)

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После трагической гибели родителей Алиса переезжает к своей тетушке в роскошный особняк под названием «Страна чудес». Вскоре девушка чувствует странную атмосферу в доме: повсюду мелькают таинственные тени, раздаются пугающие звуки и ощущается чье-то невидимое присутствие. Изучая свое новое жилье, Алиса проваливается в кроличью нору и оказывается в стране кошмаров.
Страна: Великобритания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 15 февраля 2024
В ролях: Рула Ленска, Лиззи Уиллис, Джон-Пол Гейтс, Найджел Троуп, Рикки Кимптон, Стив Рейф, Николь Атанасова, Лила Сарнер
Режиссер: Ричард Джон Тейлор
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