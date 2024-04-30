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«Губит людей не пиво, губит людей вода!»

«Губит людей не пиво, губит людей вода!»

Автор:
30 апреля 2024 21:49
Метки: Россия   СССР   фото   
314
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1

Фотографии с пенным напитком.

Интересного вам просмотра!

Источник:

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Метки: Россия   СССР   фото   
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6  комментариев
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50k
Максим Т. 6 часов назад
Если душевно ранен,
Если с тобой беда,
Ты ведь пойдёшь не в баню,
Ты ведь придёшь сюда.
Здесь ты вздохнёшь счастливо,
Крякнешь и скажешь: Да!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
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33k
Юрьевич Час назад
Вспомнился анекдот:
Француженка в магазине говорит продавцу:
Заверните мне этот банан!
Пожалуйста, мадам!
Не мадам, а мадемуазель!
Что вы, мадам, я же вижу, как вы его держите.
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41k
АнтонПолднев 4 часа назад
Чёт не сильно похоже, что мужичок после бани...
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11k
Сергей 5 часов назад
Комментарий к фото
Не пойму, внук что ли?
Сменил память деда, на пару кег "того" пива?
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20k
babuby 5 часов назад
А сейчас это сходу ст. 20.20 КоАП РФ, и даже ст. 20.21 КоАП РФ.
А уж на речку, с пивом, ухой, костром,... - так и вообще не пересчитать сколько статей сразу.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5386 постов (5383 в горячем)

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