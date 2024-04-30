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Фотографии с пенным напитком.
Интересного вам просмотра!
22.
Всех , с праздниками!
Источник:
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Если с тобой беда,
Ты ведь пойдёшь не в баню,
Ты ведь придёшь сюда.
Здесь ты вздохнёшь счастливо,
Крякнешь и скажешь: Да!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
Француженка в магазине говорит продавцу:
Заверните мне этот банан!
Пожалуйста, мадам!
Не мадам, а мадемуазель!
Что вы, мадам, я же вижу, как вы его держите.
Сменил память деда, на пару кег "того" пива?
А уж на речку, с пивом, ухой, костром,... - так и вообще не пересчитать сколько статей сразу.
Сколько дали?
Ещё скажи что не был!
Так сколько дали, [мат] а с и н а либераст?